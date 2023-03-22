В Тюмени на Домостроителей мужчина после вечерней прогулки оказался в полиции

На мужчину составили административный протокол. Фото: Татьяна Коркина

Жители многоквартирного дома на улице Домостроителей в Тюмени пожаловались на неадекватного соседа, который разгуливал по двору в одних трусах и вел себя странно. Инцидент произошел на выходных, 18 марта 2023 года. По словам очевидцев, тюменец бегал по двору в одних трусах и сланцах, громко кричал и размахивал руками.

Люди вызвали полицию. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» озвучили официальную информацию по данному инциденту.

– В дежурную часть полиции в девятом часу вечера поступило сообщение о мужчине, который ведет себя странно. На место выехал участковый уполномоченный полиции. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где привлекли к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Помощь медицинских специалистов оказалась не нужна. На тюменца составили административный протокол, в рамках которого он будет вынужден заплатить штраф в сумме 500 рублей.

Напомним, в Тюмени на улице Николая Семенова очевидцы заметили молодого парня, который выпал из окна многоэтажного дома. Перед инцидентом мужчина вел себя странно: кричал и размахивал руками. Его доставили в больницу, врачи оценивают состояние тюменца, как «тяжелое».