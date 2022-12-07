Союз двух виртуозов: Денис Мацуев и Александр Павлов создали фильм

Денис Мацуев и Александр Павлов показали Тюмени «Двух муз связующую нить» Фото: Евгения Суворова

Наступление зимы для тюменцев, любителей классической музыки, вот уже 11 лет ассоциируется с именем Дениса Мацуева, чьи музыкальные фестивали проходят в начале декабря в стенах областной филармонии.

Жителей и гостей областной столицы неизменно восхищают выступления Мацуева, воплотившие традиции легендарной русской фортепианной школы, высочайшее качество концертных программ, новаторство творческих концепций и глубина художественных интерпретаций.

В этом году тюменцев в преддверии Нового года порадовали еще одним подарком. Народный артист России Денис Мацуев и заслуженный художник страны Александр Павлов, объединившись в творческий союз, явили на свет проект – «Двух муз связующая нить». Результатом совместной работы виртуозов стал фильм, в котором картины Александра Николаевича и музыка Эдварда Грига в исполнении Дениса Мацуева слились в единое целое, даря зрителю радугу эмоций.

Презентация фильма вместе с выставкой картин Александра Павлова прошла музее имени Словцова Фото: Евгения Суворова

Презентация фильма вместе с выставкой картин Александра Павлова прошла в колонном зале музейного комплекса имени Словцова.

– Одиннадцатый музыкальный фестиваль стал для всей нашей команды родным, и мы не представляем гастрольную карту зимы без любимой тюменской публики, – заявил Денис Мацуев. – Когда мы впервые встретились с Александром Николаевичем, то стало понятно, что это очень близкий мне по духу творчества человек. Он, как и я, любит Сибирь, живет здесь и передает теплоту, доброту и феноменальную энергетику этого сурового края в своих картинах. Всегда говорю, в любой точке света, что сибиряк – это отдельная нация. Нам, сибирякам (я родился в Иркутске) присущ девиз «Не обижай и помогай!» Сибиряки добры и щедры душой. Когда увидел работы Павлова, то еще раз убедился: в живописи есть музыка. Картины всегда выражают какой-то музыкальный видеоряд, и любой человек это чувствует. А сибирская природа – это отдельный вид пейзажей: душевность, созерцательность, умиротворение и в то же время мощная энергия.

Пианист-виртуоз выразил надежду, что тюменцы по достоинству оценят в фильме прекрасный симбиоз живописи и музыки в фильме.

Денис Мацуев выразил надежду, что тюменцы оценят в фильме симбиоз живописи и музыки в фильме. Фото: Евгения Суворова

Лейтмотивом художественных произведений Александра Павлова стала сибирская зима.

– Зима – она же разная: для кого-то мрачная, холодная, неуютная, для кого-то – любимое время года. А нашей стране повезло, все четыре времени года ярко выражены, и зима в том числе – очень многогранная: серебристая, серая, белая… Она не скучная, а разноцветная. Снег отражает небо: голубое, розовое, фиолетовое. Так, картина «Где-то в Сибири» словно вся выткана из золота, – говорит Александр Павлов. – Меня покоряет хорошая музыка. А когда я впервые услышал Дениса Мацуева, то был потрясен его взрывной, уникальной энергетикой, умением исполнять сложнейшие музыкальные произведения. Даже когда он играет «шепотом», то слышишь шорох травы и пение птиц. Старался устраивать выставки своих работ в филармонии именно в то время, когда там проходил фестиваль Дениса Мацуева. На фоне его музыки, доносящейся из зала, мои картины в фойе оживали, обретали второе дыхание и внутренний свет! Это не что иное, как синтез искусств.

Жителей и гостей областной столицы неизменно восхищают выступления Мацуева Фото: Евгения Суворова

Из представленных на выставке 47 картин художника, 4 в дальнейшем будут подарены музейному комплексу.

– Это не просто картины, это шедевры! На каждой из них изображен маленький уголок нашей необъятной Родины, поэтому живописные произведения никого не оставляют равнодушным, проникая в самое сердце. Выставка называется «Зимушка-зима», поэтому картины в первую очередь посвящены этому времени года. Вот избушка, в которую хочется зайти, сесть у теплой печки и вспомнить детство. А вот заснеженный сказочный лес: кажется, что сейчас появится Дедушка Мороз и спросит: «А не замерзла ли ты, девица-красавица?». Глядя на картины, хочется становиться лучше и делать добро, – подчеркнула заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Добавим, выставка будет работать до 6 февраля 2022 года.

Денис Мацуев– российский пианист-виртуоз и общественный деятель Фото: Евгения Суворова

Справка КП:

Денис Мацуев– российский пианист-виртуоз и общественный деятель. Народный артист РФ. Стремительное восхождение Дениса Мацуева на музыкальный Олимп началось в 1998 году. Он побеждает на XI Международном конкурсе П. И. Чайковского. С этого момента популярность его с каждым годом только возрастает. Будучи еще довольно молодым (2004 год), пианист уже выступает с собственным абонементом. Его ежегодное детище «Солист Денис Мацуев», дает возможность музыканту установить творческие связи с известными российскими и зарубежными оркестрами и их дирижерами.

С 2004 года и по сей день Денис Мацуев является руководителем множества конкурсов, фестивалей и других проектов, созданных для поддержки талантливого молодого поколения.

Сейчас Денис Мацуев музыкальная звезда мирового масштаба. Он дает до 160 концертов в год, в том числе и за рубежом. Выступает со знаменитыми симфоническими оркестрами Европы, Азии, США и России. Играет пианист и джазовую музыку. Знаменитый Георгий Гаранян считает его джазовым музыкантом.

В 2021 году Денис Мацуев был удостоен престижной награды в номинации «Лучшая видеозапись». Российского музыканта отметили на International Classical Music Awards за рахманиновскую программу, которую известный пианист исполнил вместе с оркестром Люцернского фестиваля под управлением итальянского мэтра Риккардо Шайи.

25 февраля 2022 года Мацуев должен был выступать с Венским филармоническим оркестром под руководством Валерия Гергиева в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Накануне концерта было объявлено о прекращении сотрудничества с обоими музыкантами в связи с их поддержкой политики Владимира Путина.

Наступление зимы для тюменцев, любителей классической музыки, вот уже 11 лет ассоциируется с именем Дениса Мацуева Фото: Евгения Суворова

Справка «КП»:

Александр Павлов, Заслуженный художник России.

С отличием закончил Ивановское художественное училище. В 1970 году стал дипломантом Всероссийской художественной выставки студенческих работ в городе Казани.

С 1977 года художник живет в городе Тюмени. Работал в Тюменском отделении художественного фонда РСФСР. Совершенствовался как живописец в Домах творчества Союза художников СССР, творческих командировках по стране. В этот же период заканчивает художественно-графический факультет Нижне-Тагильского пединститута. Ведет активную творческую и выставочную работу.

В 1990 году Александр Николаевич вступает в Союз художников СССР.

О творчестве художника Александра Павлова сняты фильмы, опубликованы статьи, издана книга-альбом «Пою тебе, мое Отечество…».

В 2001-2004 годах выставки произведений Павлова с успехом прошли в Тюменском областном музее изобразительных искусств, в музее изобразительных искусств города Когалым, в Сургутской художественной галерее.

В 2003 году в рамках празднования 300-летнего юбилея города в одном из исторических залов Васильевского острова была организована выставка работ мастера, инициированная администрацией Санкт-Петербурга.

Александр Павлов – автор пейзажей, портретов, натюрмортов, тематических картин, представитель и продолжатель классической школы русской живописи. Неоднократно экспонировался на крупных художественных выставках, в том числе и персональных. Произведения А.Н. Павлова находятся в Тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова, Русском музее, других музеях России, а также в частных коллекциях России, Франции, Германии, Польши, Венгрии, США.