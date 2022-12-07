Тюменцы оценят объективную реальность на выставке, посвященной взаимоотношениям России и Украины

Фото из группы ВК «исторический парк – моя история».

С 30 ноября в историческом парке «Россия – моя история» работает выставка, посвященная истории взаимоотношений России и Украины – «Украина. На переломах эпох».

Это федеральный выставочный проект, который был запущен в День народного единства в Московском «Манеже». Экспозицию, материалы для которой разрабатывали и собирали ведущие историки страны, высоко оценил президент России Владимир Путин.

Фото из группы ВК «исторический парк – моя история».

Выставка «Украина. На переломе эпох» состоит из десяти тематических залов: «Крещение Руси», «Вхождение Малороссии в состав Российской империи», «Украинская ССР» и другие зоны, посвященные событиям Великой Отечественной войны, распаду Советского Союза и новейшей истории – вхождению в состав России Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

– Выставочный проект рассказывает, как на протяжении нескольких столетий формировалось Украинское государство, как и почему происходил процесс отделения его от России и разрушение связей между группой восточных славян, которые когда-то считались единой семьей: русские, украинцы, белорусы, – пояснил главный методист по музейно-образовательной деятельности исторического парка Александр Валитов. – Подлинные фотографии, кинохроники, архивные документы наглядно демонстрируют данный процесс сепарации.

Фото из группы ВК «исторический парк – моя история»

Так, представлены современные учебники истории, по которым учатся дети на Украине. В них красной нитью проходит главная мысль о том, что во всех бедах Украины виновата Россия: это, например, голодомор в эпоху коллективизации. Все эти «факты» приправлены мифологизацией укров – «особого украинского народа».

Фото из группы ВК «исторический парк – моя история»

На самом деле, как рассказывает Александр Валитов, благодаря Советскому Союзу на Украине в свое время была создана сильная промышленность, проложены торговые пути по Черному морю.

Фото из группы ВК «исторический парк – моя история»

И, к сожалению, в 90-е годы прошла реабилитация национальных бандитских формирований, которые были приспешниками нацисткой Германии. Именем Степана Бандеры стали называть улицы на Украине, а бандеровцы стали считаться национальными героями, их признали ветеранами войны.

Фото из группы ВК «исторический парк – моя история».

Выставка позволяет отличить историческую правду от вымысла, она интересна посетителям всех возрастов. Особенно много приходит молодежи – старшеклассников, студентов вузов и ссузов.

Добавим, экспозиция будет работать до 14 декабря.