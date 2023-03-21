В Тюменской области с гепатитом С живут 12 000 человек

Еще 5 000 человек болеют гепатитом В. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени и области живут 12 000 человек с гепатитом С. За 2022 год количество случаев вирусного заболевания, выявленных в регионе, увеличилось на 900. Такие цифры журналисту «КП-Тюмень» озвучили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

— По вирусному гепатиту С ведется федеральный регистр. На начало 2023 года в нем состоит около 12 000 жителей Тюмени и Тюменской области, — объяснили в департаменте.

Еще 5 000 человек болеют гепатитом В. По данным Управления Роспотребнадзора, вирусные гепатиты – это тяжелые заболевания с зачастую длительным течением и неблагоприятным прогнозом при отсутствии своевременного лечения. Эта болезнь в одном ряду с другими опасными заболеваниями. Например, ВИЧ, туберкулез и малярия.

— Гепатиты В и С имеют сходные пути инфицирования. Заражение может произойти в результате укола острыми инфицированными предметами в быту, иглой во время медицинских манипуляций, при нанесении татуировок, выполнении пирсинга, при иных контактах с инфицированной кровью и биологическими жидкостями, включая слюну, менструальные и вагинальные выделения, семенную жидкость, — заявляют специалисты.

Кроме того, заразиться гепатитом С и В можно через употребления инъекционных наркотических средств.