В депздраве сообщили о состоянии выжившего мужчины при страшном пожаре в тюменском СНТ «Сирень»

По факту пожара следователи начали проверку. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Утром во вторник, 21 марта 2023 года, загорелся один из частных домов на улице Виноградной в СНТ «Сирень».

На тот момент в доме находилась семья из двух человек – пожилой мужчина и его сын. По предварительным данным следствия, 65-летний тюменец погиб во время пожара, второй мужчина выжил, его вынесли из огня спасатели. Экспертиза установила, что огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения рассказали о состоянии выжившего парня.

– Вызов поступил 21 марта в 6.07, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 6.26. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 1. Пациент переведен в профильное отделение ОКБ № 1, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние средней степени тяжести, – пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По факту пожара следователи начали проверку.

Напомним, мужчину 1983 года рождения обнаружили с ожогами рядом с погибшим отцом. С целью установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза.