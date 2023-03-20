Появилась информация о состоянии тюменца, выпавшего из окна четвертого этажа дома на улице Николая Семенова

После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюмень, выпавший из окна многоквартирного дома на улице Николая Семенова, находится в больнице. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Накануне днем, 19 марта 2023 года, прохожие засняли на видео инцидент в микрорайоне Тюменский 3-й.

Молодой человек громко кричал и размахивал руками, а потом выпал из окна четвертого этажа. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение врачи, которые приехали на скорой помощи. Корреспондент «КП-Тюмень» обратилась в пресс-службу департамента здравоохранения по Тюменской области за комментарием о состоянии пациента.

— Вызов поступил 19 марта в 12:27, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 12:41. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в профильное отделение ОКБ №2. Врачи оценивают состояние пациента, как «тяжелое», — заявили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Медицинские специалисты приехали на место происшествия через 14 минут после поступления информации. Парень до сих пор находится в больнице.

Напомним, очевидцы заявляли, что молодой человек самостоятельно пытался подняться с земли. Он был полуголый, в одних плавках.