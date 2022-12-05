В Тюмени чиновница ушла с госслужбы и развела в своем доме тысячи комнатных растений

Фото: из архива Алены Кошкаровой

Алена Кошкарова по праву считается одним из известных цветоводов в Тюмени. В ее домашней коллекции несколько тысяч комнатных растений.

– Первый осознанный интерес к цветам возник у меня в классе седьмом-восьмом, когда начались уроки биологии. Приносила в дом отростки комнатных растений, самые простые: хлорофитум, традесканции, фикус… Моя детская комната в маленьком северном городе Радужном была вся уставлена цветами. Жили в хрущевке, и подоконники, маленькие и узкие, не выдерживали такого наплыва зеленых питомцев. Покупали в магазине или отец делал сам деревянные разделочные доски, которые ставили между окном и подоконником, расширяя пространство для комнатных растений, – вспоминает цветовод.

В коллекции Алены - и маленькие, и большие цветы. Фото: из архива Алены Кошкаровой

После окончания школы девушка продолжила дальнейшее обучение в Тюменском государственном университете, планировала стать финансистом. На съемной квартире цветов практически не было, потому что постоянно ездила домой повидаться с родителями. Соответственно, ухаживать за растениями было некому и некогда.

– В 1998 году, уже на последних курсах института, появились дома голландские розы. А потом я случайно попала на выставку цветов в ДНК «Строитель» и ахнула, увидев фиалки: огромное количество сортов, расцветок и размеров. Довольная, пробрела себе 10 или 15 сортов, принесла домой и стала размножать.

Дом стал буквально походить на джунгли. Фото: из архива Алены Кошкаровой

Коллекция фиалок Кошкаровой постепенно росла. Сначала вместе с домочадцами построили один стеллаж для зеленых друзей, потом второй, затем еще два. В итоге в трехкомнатной квартире одну из комнат полностью отдали «на откуп» фиалкам. Весь периметр, от пола до потолка, занимали полки с этими нежными красавицами. Под каждой полкой смонтировали специальные ультрафиолетовые лампы, установили кондиционер с климат-контролем, то есть создали все условия, чтобы цветам было комфортно.

Цветы разных цветов радуги. Фото: из архива Алены Кошкаровой

– Я вела дневники, где скрупулезно записывала наличие у себя тех или иных растений, особенности ухода за фиалками, искала и покупала печатные каталоги с описаниями сортов, всё это было для меня очень интересно, – признается Алена Кошкарова. – Потом интернет стал доступным для всех, там стала искать необходимую мне информацию, познакомилась на просторах Всемирной сети и с профессиональными цветоводами, у которых тоже многому научилась.

Даже дочь переняла любовь к цветам от матери. Фото: из архива Алены Кошкаровой

Шесть коробок на морозе

Выйти на всероссийский уровень тюменке помог журнал «Узамбарская фиалка», в котором она увидела приглашение для всех желающих на конкурс цветоводов в Москву, в «Дом фиалки».

– Созвонилась с организаторами, узнала, сколько сортов и какое количество цветочных розеток обходимо привезти. Это был январь 2006 года, в Тюмени стояли трескучие морозы. Меня они не остановили, искала по всему городу утеплитель для любимых фиалок, – смеется Алена Кошкарова. – Благополучно довезла до Москвы на поезде шесть больших коробок с цветами. Сама не ожидала, что завоюю по итогам турнира одиннадцать призовых мест, в том числе «Лучшая коллекция в России».

Коллекция насчитывает более тысячи комнатных цветов. Фото: из архива Алены Кошкаровой

После этого дела пошли в гору: обо мне публиковали статьи в профильных изданиях, стали поступать заказы на фиалки от цветоводов, начинающих и опытных, со всей страны. Неоднократно выступала в составе судейской комиссии на различных выставках. Пришлось с работы увольняться (трудилась финансистом в городской администрации), потому что цветочная деятельность отнимала много времени. Коллекция фиалок и количество заказов тоже увеличивались. Да и по финансовой отдаче стало гораздо выгоднее заниматься разведением цветов, чем государственной службой.

К каждому цветку Алена относится как к своему ребенку. Фото: из архива Алены Кошкаровой

«Зеленый палец»

В скором времени семья Кошкаровых приобрела просторный частный дом, где, как мечтала Алена, много места, света и подоконников, конечно же. Под фиалки супруги выделили большую комнату, а через три года семейство пристроило к дому зимний сад, где обосновались фикусы, монстеры, рододенроны, спатифиллумы и другие растения. В дальнейшем на участке построили обогреваемую теплицу. Здесь живут суккуленты: эхеверия, каланхое, толстянка, замиокулькас и другие.

– Хотелось изучит агротехнику всех цветов на собственном опыте, – заметила Алена. – Занялась потом стрептокарпусами (яркие красивые растения из семейства фиалок), пеларгониями (герань).

А это Алена несколько лет назад. Фото: из архива Алены Кошкаровой

Количество фиалок со временем сократилось, этому поспособствовали трое детей, родившихся один за другим. Малыши, как известно, требуют много сил и внимания. От трехсот пеларгоний тоже осталось не более сотни.

– Всегда спрашивают, откуда у меня такая любовь к цветам. Мама – заядлая дачница, но тем не менее комнатными растениями никогда не увлекалась… Получается, ни у кого в роду не было такой тяги к цветоводству, я первая, – рассуждает тюменка. – Друзья меня зовут «Зеленый палец» или «Золотые руки», потому что всё, что воткну в землю, хорошо приживается и отлично себя чувствует. Что касается количества растений, то, честно говоря, я никогда не могла их подсчитать и даже не пыталась, потому что это бесполезно. Смотрите: два больших стеллажа в коридоре, каждый по пять полок, еще два – в другом помещении, они тоже с подсветкой, и все забиты многочисленными стаканчиками и горшочками с растениями… Зимний сад площадью 38 квадратов, где стоят «крупномеры». Под растения приспособили и бывший гараж, там герани зимуют. Помимо этого, у меня 22 подоконника дома, тоже все в цветах, в основном это более ста видов сансевиерии, в том числе коллекционные сорта, привезенные под заказ из Таиланда, Индонезии, Китая и других стран.

Каждое растение обязательно подписано. Фото: из архива Алены Кошкаровой

На цветах собаку съела

У Кошкаровой есть приусадебный участок, где растут декоративные кустарники, хосты, флоксы, голубая ель. Женщина подчеркнула, что основательно занимается в основном комнатными цветами, ведь только на их полив уходит очень много времени, не говоря уж о другом уходе.

– Невозможно объять необъятное, поэтому беру только комнатные растения, по большей части. На них я собаку съела: знаю, куда растение поставить, чем лечить, если заболело, какой нужен горшок, состав грунта и так далее. За все эти годы досконально изучила голландские цветы, которые продаются в магазинах, и теперь перешла на коллекционные экземпляры. Любимого цветка у меня нет. В каждом растении нравится что-то свое, особенное. Симпатичны сансы (сансевиерии), хотя их многие палками называют. Суккуленты очень интересны, эхеверии, – рассуждает коллекционер.

Цветы стоят и на подоконниках, и на полу. Фото: из архива Алены Кошкаровой

Семья к увлечению Алены относится нейтрально.

– Бывает, конечно, ревность со стороны домочадцев: закопалась в своих цветах, нам внимания не уделяешь! – смеется тюменка.

Она уверена, что давать советы начинающим цветоводам – дело неблагодарное.

Цветы стоят и на подоконниках, и на полу. Фото: из архива Алены Кошкаровой

– Помню, как это бывает: хочется сразу много и всего – глаза завидущие, руки загребущие… Желательно не торопиться, тщательно изучать информацию по каждому растению: одним нужна вода, другим – засуха. Эти любят солнце, другие – тень. Мне очень нравится правило: горшок для растения должен быть в три раза меньше своего хозяина, так зеленый питомец будет хорошо усваивать воду, питательные вещества, а корни не загниют. Растения, как и животные, человек, хотят есть ежедневно, поэтому я их подкармливаю при каждом поливе.

В оранжерее - сотни растений. Фото: из архива Алены Кошкаровой

Алена уверена, что цветы, как и дети, требуют внимания всегда! Если что упустишь, потом сложно реанимировать или выращивать заново.

– Самое главное – нельзя заниматься цветоводством только из-за получения прибыли, нужно всей душой любить растения, они это чувствуют! – заметила Алена.