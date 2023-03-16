Стало известно, ждать ли паводка в Тюмени и области предстоящей весной 2023 года

В Тюменской области сейчас обсуждается подготовка паспортов безопасности на дамбы, проверяется их состояние Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, стоит ли ожидать паводка в Тюмени и области, а также какие факторы влияют на это природное явление, которое приносит столько проблем пешеходам и автомобилистам. Как рассказали журналисту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в регионе готовятся к разным сценариям и вариантам развития природной стихии.

– Предварительный прогноз и список районов, которые могут пострадать от паводка, станет известен на следующей неделе. Предположительно, в 20-х числа состоится заседание комиссии, где определят список районов, которым угрожает паводок. От себя сотрудники МЧС собирают информацию о потенциальных природных катаклизмах. Сейчас мы ждет данные о погодных условиях в Тюменской области от наших метеорологов Росгидрометцентра. Также информацию предоставят наши казахстанские коллеги, ведь именно со стороны Казахстана происходит сброс воды, от них зависит, какие именно районы может затопить в Тюменской области. По итогам собранных данных мы составляем прогноз и передаем его официальным лицам, – сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Кроме того, уточнили в ведомстве, в регионе сейчас обсуждается подготовка паспортов безопасности на дамбы, проверяется их состояние. До конца марта мэр Руслан Кухарук проведет выездное совещание вместе с Главным управлением МЧС России по Тюменской области, чтобы проверить абсолютную готовность всех дамб на территории города.

Напомним, ребром вопрос с паводком в регионе стоит еще с 2017 года. В некоторых городах Тюменской области, в частности в Ишиме, власти тогда приняли решение укрепить дамбы и организовать пункты временного размещения для местных жителей. Также в отдельных районах был объявлен режим ЧС из-за природной стихии. На помощь местным сотрудникам МЧС тогда приезжали спасатели из Москвы.

В ведомстве пообещали тюменцам, что подобное не повторится. Сейчас сотрудники МЧС проводят штабные учения в рамках паводкоопасного сезона – 2023. Идет подготовка всех средств и отработка всех механизмов действий во время ЧС. В учениях задействованы сотрудники специализированных служб, администрации муниципальных образований, а также органы местного самоуправления.

Добавим, что мэр Руслан Кухарук сегодня проводил объезд разных микрорайонов города, которые потенциально могут быть подвержены подтоплению.