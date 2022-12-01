Теплоэнергетику Тюмени ждут масштабные инвестиции

Автор фото Денис Ханыков , предоставлено пресс-службой АО "УСТЭК".

Бесперебойная работа, снижение потерь на сетях – ключевые показатели, по которым оценивается деятельность ресурсоснабжающих компаний. В этом плане Тюмени есть чем гордиться. Ежегодно в областном центре повышается надежность теплоснабжения. Таких показателей во многом удалось достичь благодаря слаженной работе местных властей и АО «УСТЭК». Представители компании подвели итоги работы за период с 2017 по 2022 год, а также поделились планами на будущее.

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР

Сделка по созданию единого оператора в сфере теплоснабжения состоялась в 2017 году под председательством бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Акционерное общество – совместное предприятие в сфере теплоснабжения Тюмени, созданное решением ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС» при поддержке правительства Тюменской области и администрации города Тюмени.

Автор фото Денис Ханыков , предоставлено пресс-службой АО "УСТЭК".

– На едином энергетическом комплексе работали две конкурирующие компании. Поэтому логично было объединить этот технологический комплекс в один, – пояснил генеральный директор «Фортума» Александр Чуваев.

Мнение партнера разделяет и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров. По его словам, между компаниями никогда не было никакой конфронтации: были подходы к работе в регионе, разные тарифные модели.

От сделки в итоге выиграл и муниципалитет, и регион в целом, уверен заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. В течение пяти лет компания выступает единым оператором теплосетевого комплекса Тюмени, успешно реализуя свою серьезную инвестиционную и ремонтную программы.

Автор фото Денис Ханыков , предоставлено пресс-службой АО "УСТЭК".

– Правительство РФ освободило ресурсоснабжающие организации от необходимости выполнять инвестиционные программы, однако предприятие тютелька в тютельку ее выполняет. В компании понимают, что мы – партнеры, и партнерские отношения мы будем развивать и далее. За пять лет у нас сложился такой характер отношений, что, если какая-то проблема возникает, мы вместе ее решаем. Это позволяет нам двигаться дальше, – рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

ИТОГИ «ПЯТЕЛЕТКИ»

Проделанная работа позволила значительно повысить надежность теплоснабжения города. Цифры говорят сами за себя: за пять лет работы компания инвестировала в систему теплоснабжения Тюмени более 4,4 млрд рублей. Эти средства направлены на повышение надежности теплосетевого оборудования и объектов, а также на подключение новых потребителей. Специалисты единой теплоснабжающей организации Тюмени за пять лет проложили 26,6 км теплотрасс для подключения 320 новых объектов, в числе которых 7 школ, 16 детских садов и три больницы. Суммарная тепловая нагрузка составила более 290 Гкал/ч.

Большая работа ведется и в рамках реализации программы по комплексному благоустройству. Специалисты организации заходят на объект первыми, меняют и реконструируют коммуникации, после чего начинаются мероприятия по обновлению дворов. Так, за пять лет заменено 19,8 км тепловых сетей, благоустроено более 200 территорий. Суммарный объем инвестиций в это направление составил свыше 700 млн рублей. Также с опережением сроков реконструированы улица Дзержинского в пешеходный бульвар в 2022 году.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

За пять лет работы компании удалось снизить и количество инцидентов на теплосетевом оборудовании. Это один из главных показателей, на которые традиционно обращают внимание местные власти, городские депутаты и сами потребители.

Так, по сравнению с 2017 годом в 2022 году на 54% сократилось количество технологических инцидентов на магистральных трубопроводах, на 75% – на оборудовании центральных тепловых пунктов, на 99% – на оборудовании котельных. В том числе фиксируется снижение объема тепловых потерь на 3%: с 1 090 тысяч Гкал в 2017 году до 1 058 Гкал в 2022 году.

Надежность теплоснабжения повышается благодаря реализации инвестиционной и ремонтной программ общества. В период с 2018 по 2022 годы в обновление теплосетевого комплекса компанией вложено 9 млрд рублей в рамках инвестиционной и ремонтной программы.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Не менее амбициозные планы у компании и на ближайшее время. Только в течение предстоящих трех лет предприятие направит на развитие теплосетей Тюмени порядка 10 млрд рублей. Одним из наиболее крупных проектов станет строительство третьего тепловывода от Тюменской ТЭЦ-2 общей протяженностью 9,5 км.

– В этом году утверждено строительство третьего вывода от Тюменской ТЭЦ-2. В 2023 году мы начинаем проектирование с последующим строительством до 2026 года, так как магистраль большая. После реализации данного проекта мы сможем подключить порядка 500 Гкал/ч. По большому счету, это вся потребность, которая предусмотрена генеральным планом Тюмени, порядка 8,5 тыс. кв. м жилой площади, – рассказал генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.

Он также отметил, что до 2027 года компания намерена построить и реконструировать 28 км новых сетей, осуществить строительство подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе, а также четырех новых котельных. Еще 12 котельных и одну насосную станцию ждет реконструкция.

Во многом масштаб проектов продиктован и амбициозными планами Тюмени стать городом-миллионником. Новые районы требуют строительства новых сетей и дальнейшего повышения надежности теплоснабжения.