«Быть надежным плечом»: мама юного победителя конкурса «Поколение М» раскрыла секрет успеха сына

Фото: Павел Киселев

Десятилетний Спартак Сорокин занял второе место в конкурсе с театром-студией «Непоседы», поразив жюри своей артистичностью.

Известный творческий образовательный проект «Поколение М» от МТС уже не первый год собирает на своей цифровой платформе талантливых ребят со всех уголков страны. Испытать удачу и покорить новые вершины решил и юный тюменец Спартак Сорокин. Его конкурсная работа помогла ему не только поверить в себя, но и принесла почетное второе место.

Мама Спартака Светлана поделилась историей становления творческого пути своего ребенка, а также рассказала, что помогло ему прийти к таким высоким результатам.

– Мы с ним прошли большой путь. Ребенок любит вспоминать свое детство, оно у него было по-настоящему ярким, творческим. У него голос как колокольчик. Когда он раньше плакал, кричал, смеялся, многие даже замечали, что он всё это делает как-то по-музыкальному. С четырех лет сын начал заниматься в вокальной студии «Пионер», а в пять лет поступил в ДШИ им. В. В. Знаменского. Сначала это были допзанятия, а потом он поступил на хоровое отделение и проучился в этом заведении до третьего класса. Сейчас сын учится в Академии хорового искусства имени Попова в Москве, – говорит мама Спартака.

БЫТЬ КАК ДЖИМ КЕРРИ

Сам же победитель отметил, что его вдохновляет и направляет во всем любимая мама. Кроме того, помогает собственная сила воли и пример пути Джима Керри.

– Хочу научиться играть, как он! – восторженно ответил Спартак.

Фото: Павел Киселев

Спартак говорит, что творчество – это его жизнь. Весь его день расписан чуть ли не по минутам. А планы на будущее грандиозные.

– Я недавно переехал в Москву, много друзей еще не успел завести. В лагере познакомился с мальчиком, он пригласил на свой день рождения, а я не приехал, так как нет свободного времени. Я привык вкладываться в то, чем я занимаюсь, по полной! Но когда свободное время все же появляется, я играю на фортепьяно, пою, отдыхаю с мамой. В будущем мечтаю свою жизнь связать с музыкой и кино. Сейчас осваиваю новую для себя профессию дирижёра, для меня важно получать музыкальное образование и прививать вкус и культуру через мировые произведения, – добавил мальчик.

ПОДДЕРЖКА И ГРАМОТНЫЕ ПЕДАГОГИ

Мама Спартака пояснила, что главное – это поддержка и грамотные педагоги. Именно это является путеводной звездой к большому будущему ребенка.

– Он с раннего возраста хорошо взаимодействовал с музыкой, мог воспроизвести любое произведение и взять любую ноту. Это отмечали и педагоги. А я поддерживала его во всех начинаниях, концертах, конкурсах. Мы вместе подбирали костюмы, создавали сценические образы, репетировали дома. Важно для ребенка быть надежным плечом, на которое он может положиться, поделиться страхами, сомнениями или, наоборот, разделить радостные моменты. А еще нам очень помогала камера. Записывали выступления, репетиции, и ребенок пересматривал их, отмечал плюсы и минусы. Это стало хорошим подспорьем для его развития, а также пробудило желание заниматься режиссурой. Ну и отмечу, что Спартак – трудолюбивый ребенок. Были моменты, когда мы жили абсолютно без выходных. И, конечно, 98 процентов успеха – это правильно подобранные педагоги. Они и поведут за собой, и правильно раскроют потенциал, – продолжает рассказ мама юного победителя.

О проекте «Поколение М», по рассказам мамы, они были наслышаны давно. Часто заходили в группу проекта в соцсети «ВКонтакте», с восхищением наблюдали за другими ребятами, решили поучаствовать тоже.

– Проект «Поколение М» в очередной раз дает Спартаку возможность поверить в свой талант, в свою мечту. Поверить в свою звезду. Знакомство на сайте с педагогами театра-студии «Непоседы», образовательные мастер-классы многое дали. Мы не ожидали, что выиграем и займем почетное второе место. Нам очень приятно. Хочется дальше развиваться! Очень благодарны жюри за то, что нас отметили, – подытожила мама Спартака Светлана Семёнова.

ПОМОЧЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

К слову, проект совмещает как идею развития творческих способностей юных талантов из разных уголков страны, так и помощь в лечении тяжелобольных детей. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.

Например, Спартак тоже смог помочь детям, когда разместил на сайт свое конкурсное выступление и его работу лайкали творческие ребята из десятков российских городов. За все сезоны проект собрал более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Новый, девятый сезон уже стартовал. Тюменские ребята могут заходить на цифровую платформу, смотреть образовательные мастер-классы и интерактивные уроки от известных педагогов-наставников по различным направлениям. А потом – обязательно загружать работы и участвовать.

Победители проекта «Поколения М» получают возможность стажировки на крупных киностудиях России, а также выход на одну сцену вместе с популярными артистами. Например, можно побывать в музыкальной студии Полины Гагариной или спеть со звездами продюсерского центра «Эколь». Кроме того, проект дает возможность организовать собственную выставку в Третьяковской галерее и получить образование в ГИТИСе.