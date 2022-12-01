«Инвалидов не пускаем!»: восьмилетняя Арина борется за место под солнцем, несмотря на неизлечимую болезнь

Фото: из архива Ирины Усковой

У Ирины Усковой необычная предыстория беременности. Вместе с мужем она отправилась в паломническую поездку на Рождество Богородицы 21 сентября, во время которой супруги просили ребенка. Спустя год у пары родилась Арина, но счастливое начало материнства омрачил диагноз, который поставили девочке врачи, – ДЦП.

Никаких особых беспокойств во время беременности у Ирины не было, да и в декретный отпуск ушла вовремя.

– Все обследования у меня были в норме. Предпосылок, что с ребенком что-то не так, не было. Когда Арина родилась, отклонений никаких тоже не отмечали, а по шкале Апгар были высокие показатели – 8 баллов. Мы регулярно посещали всех врачей по определенному графику. Всё было хорошо, пока малышке не исполнилось пять месяцев, – рассказывает Ирина. – Дочь при движении напрягала ножки, однако врачи в этом не видели ничего подозрительного и тревожного.

– Мы посещали массажи, разных врачей, но никто ничего внятного не говорил. Даже когда к году ситуация стала стремительно ухудшаться. Проявления мышечного тонуса в ногах стали заметнее. Специалисты успокаивали и говорили, что всё нормально, патологии нет, хотя ребенок стал запаздывать в двигательном развитии, но при этом не отставал от сверстников в интеллектуальном, – говорит мама Арины.

Кажется, Арина совсем не больна, но это не так... Фото: из архива Ирины Усковой

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

В том, что с ребенком что-то не так врачей пришлось убеждать. А когда всё стало ясно, новость о диагнозе Ариши прогремела как гром среди ясного неба.

– После года без поддержки дочка так и не смогла ходить. Ходила вдоль опоры и ползала. А мы продолжали убеждать врачей, что с ребенком что-то не так. В год и четыре месяца диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: «У вас ДЦП, оформляйте инвалидность». Я не понимала, что происходит, ведь всё это время нас убеждали, что всё хорошо и надо подождать, – рассказывает мама Арины.

Ту ночь, по словам Ирины, она запомнит навсегда. Поверить в то, что у дочери неизлечимый диагноз и придется перестраивать всю свою жизнь, ей было невыносимо сложно.

– Всю ночь я проплакала. Смотрела на спящую дочку и повторяла: «Нет, нет, нет, этого не может быть!». С того дня жизнь разделилась на до и после. Мы начали искать центры и специалистов, вникали в диагноз, осознали, что нужно срочно действовать. Арине исполнилось полтора года, и я узнала, что жду второго ребенка. Вся беременность прошла в реабилитациях, и, когда родила, мы вновь продолжили лечение, но уже везде брали с собой месячного сына, – продолжает мама девочки.

Арина на фоне церкви. Фото: из архива Ирины Усковой

ПРОДАВАЛИ ВЕЩИ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ НА НОГИ

С двумя детьми жизнь стала сложнее. Ариша по-прежнему нуждалась в лечении и внимании, семья вынуждена была идти на радикальные меры.

– Муж один работал. Нам пришлось продавать вещи, чтобы оплачивать лечение, помогали родные, а я ушла с работы и решила посвятить себя детям. Ни одного дня не было, чтобы мы прекращали восстановление Арины. В ее три с половиной года я поняла, что ездить лечиться куда-то уже невозможно ни финансово, ни физически. Я сама начала заниматься с дочкой, делала массаж, физкультуру, прививала бытовые навыки. Старались использовать любой случай, чтобы ребенок двигался и развивался, – вспоминает Ирина.

Останавливаться на одном месте с таким диагнозом было нельзя. Несмотря на то что ДЦП неизлечим, прийти к какому-то результату возможно.

– Арина училась ходить вдоль поручней, потом канатов, потом потихоньку перешли на трости, параллельно развивали интеллект. Через время я поняла, что без постоянной работы добиться каких-то положительных результатов трудно. К тому же интенсивный рост ребенка постоянно вносит свои коррективы, поэтому занятия физкультурой, гимнастикой и массаж прекращать нельзя, – продолжает рассказ мама Арины.

Несмотря на недуг, Арина радуется жизни. Фото: из архива Ирины Усковой

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Интенсивная работа и непоколебимая вера в лучшее принесла первые позитивные результаты. В четыре года Арина начала понемногу ходить с тростями на улице, самостоятельно гулять со сверстниками на детской площадке, посещать с родителями магазины. А вот с детским садом не сложилось.

– Мы ходили, сколько могли, на различные кружки для общения, но большая часть времени уходила на постоянные занятия. Чтобы как-то компенсировать недостаток общения, мы много гуляли, приглашали гостей и сами ходили в гости. Арина ходила в воскресную школу, посещала разные творческие студии и вокал. Мы пытались пойти в частный сад. Но понимали, что время и возраст играют важную роль при таком заболевании, поэтому мысль о садике оставили насовсем, – говорит Ирина Ускова.

«ТАКАЯ БОЛЕЗНЬ, КОГДА НОЖКИ ПЛОХО СЛУШАЮТСЯ»

В шесть лет, по словам мамы, Арина начала понимать, что с ней что-то не то. Что она не такой ребенок, как все.

– Я набралась смелости сказать всё как есть. «Доченька, у тебя ДЦП, это такая болезнь, когда ножки плохо слушаются, но если постоянно заниматься, то будет лучше». Дальше дочка пережила период принятия недуга. Периодически плакала в подушку и тяжело переносила взгляды прохожих и нетактичные вопросы, – делится Ирина.

Девчушка радуется жизни. Фото: из архива Ирины Усковой

Мало того что маленькая Арина тяжело пережила принятие болезни, ей приходится чуть ли не ежедневно сталкиваться с негативом от общества. Это, конечно, тяжело сказывается на ее моральном состоянии и самооценке.

– Порой встречаются люди, которые показывают пальцем и говорят: «Смотри, она больная! Девочка, ты инвалид! У девочки ноги сломаны! Почему ты так ходишь?». А однажды нас не пустили на батут, громко заявив: «Инвалидов не пускаем!». Я не знала, как утешить ребенка. Она горько и долго плакала. А когда Арине было пять, мы тешили себя надеждой посещать частный сад, хотя бы на полдня, но администратор ответила, что родители обычных детей не хотят видеть инвалидов в обществе своих малышей, – комментирует мама девочки.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Несмотря на то что путь Ариши тернист и сложен, она не сдается. Сейчас малышке 8 лет, и она, как и мечтала, пошла в первый класс.

– Конечно, посещать обычную школу по личным мотивам мы не решились и перешли на семейное образование, поступив в частную школу святого Филофея. Арине нравится там учиться. Она растет. Жизнь предъявляет всё больше требований, нужно успевать заниматься физически и осваивать наравне со сверстниками учебную программу, поэтому свободного времени мало. ДЦП – это не приговор, с ним можно жить, но и трудиться нужно в разы больше, чем обычным людям. Да и отношение нашего общества еще не так толерантно к детям с особенностями, поэтому им тяжело и психологически, – отметила мама Арины.

Арина с мамой в школе. Фото: из архива Ирины Усковой

Особенная Арина перевернула жизнь своих родителей и помогла взглянуть на всё под другим углом.

– Арина открыла для нас этот мир совершенно другим. Мы увидели, какой разной бывает жизнь. Как много непростых судеб и как детки борются за существование. Как родители пытаются изо всех сил пробить «бетонные стены», поднимая своих детей. Как много тех, кому нужны помощь и поддержка. Мы не перестаем верить, что всё будет хорошо, и эта вера часто не позволяет сдаться и опустить руки, – подытожила рассказ мама Арины Ирина Ускова.