Ричард, Леонард, Дамьен-Майкл: жительница Тюмени дает детям «королевские» имена

Фото: из архива героини публикации.

У многодетной тридцатилетней мамы Дианы Деркач, в девичестве Евдокимовой, трое сыновей. Из тысячи других семей мальчишки выделяются необычными именами. Александр и Диана воспитывают пятилетнего Ричарда и трехлетнего Леонарда. А месяц назад появился на свет третий братик – Дамьен-Майкл, самый маленький член большого, счастливого, любящего и очень дружного семейного клана Деркач-Калинчевых-Евдокимовых.

– Долго спорили с мужем, какое имя дать мелкому. Я хотела назвать Майклом, он – Дамьеном. В итоге в свидетельстве о рождении записали двойное имя, чтобы никому обидно не было, – смеется женщина.

Фото: из архива героини публикации.

А началась эта эпопея с необычными детскими именами еще в 2009 году, когда старшая сестра Дианы, Светлана Калинчева, аккурат в День Победы, 9 мая, родила свою старшую дочь Даниэллу.

– Так и растет победительницей. Первая в учебе и в бальных танцах: столько медалей у племянницы, что можно фундамент дома на них залить, – шутит Диана. – Затем в 2011 году у Светы родилась Эмилия, в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня. Девочки обожают готовить, причем такие сложносочиненные вещи, как многоярусные торты. В 2016 году появилась на свет третья племянница, которую назвали Анна-Беатрис.

Фото: из архива героини публикации.

Родные сестры Диана и Светлана дружны и очень похожи внешне. И хотя у них трехлетняя разница в возрасте, сестер постоянно принимают за близнецов или двойняшек: настолько они производят впечатление единого целого!

– Когда в 2017 году родился наш первенец, дали ему имя Ричард: всем известен английский король Ричард Львиное Сердце. Не будем же мы отставать от семьи сестры и называть детей Иванами да Марьями! Через два года у Ричарда появился младший брат – Леонард. Так и повелось в нашем роду. Полгода назад у сестры родилась четвертая дочь – Мишель, а у меня третий сын – Дамьен-Майкл, – рассказывает Диана Деркач. – Заметила еще по племянницам, что все дети с редкими именами красивые, талантливые и счастливые Мы с сестренкой мечтали одновременно забеременеть и родить, чтобы наши ребятишки вместе ходили на бальные танцы, тренировались в паре, но не получилось. Пока. А там как Бог даст, может, на семи детях (на двоих) не остановимся.

Фото: из архива героини публикации.

Диана добавила, что всегда гордилась своим редким красивым именем. Была единственной Дианой в школе города Заводоуковска. Женщина призналась, что люди по-разному реагируют на имена ее сыновей. Кто-то удивляется и восхищается, кто-то не понимает, для чего это нужно – быть отличными от большинства. Есть и негативные мнения.

– «Вы испортили детям жизнь своими дурацкими именами! Подумайте, какие будут отчества у ваших внуков!» – считают некоторые, – говорит тюменка. – Мы не обращаем внимания на такое.

Тюменка – из числа тех мам, которые уверены, что развивать детей нужно с пеленок. Диана с рождения много читает сыновьям, уделяет внимание мелкой моторике для хорошей речи пацанов. Они постоянно собирают мозаики, пазлы, играют в настольные игры. Результат налицо: и старший, и средний сын довольно рано начали говорить и к трехлетнему возрасту не только четко произносят слова, но и хорошо декламируют стихи.

Старший сын Ричард занимается бальными танцами (к этому виду искусства в семьях двух сестер особо трепетное отношение), любит петь, поэтому с удовольствием посещает вокальную студию. Средний сын Леонард тоже увлечен бальными танцами и мечтает играть в футбол. Самый маленький, Дамьен-Майкл, пока интересуется только грудным молоком и мамиными объятиями.

Фото: из архива героини публикации.

Диана, кроме ведения домашнего хозяйства, организует праздники для взрослых и детей.

– Детей у нас много, поэтому много и дней рождения, и других поводов для торжества, а аниматоров заказывать дорого. Решили сами работать ими, – смеется Диана Деркач. – Из тех же соображений научились сами печь вкусные большие торты «Красный бархат», «Медовик» и другие. Одного тортика из магазина не хватает, чтобы всем насытиться, поэтому проще, быстрее и дешевле испечь десерт в несколько килограммов самим.

Родственный клан Деркач-Евдокимовых-Калинчевых свято чтит собственные семейные традиции. Так, на День матери, Восьмое марта муж и сыновья всегда дарят Диане цветы – как настоящие, так и нарисованные или сделанные своими руками. А самые любимые праздники – это Новый год и Рождество.

В Новый год подарки дети забирают из-под елки уже 31 декабря с утра, а вечером все вместе идут кататься с горок и смотреть многочисленные фейерверки.

– На Рождество всегда едем в Заводоуковск, в гости к маме, и обязательно колядуем. Ходим по знакомым, соседям и поздравляем с этим великим праздником, поем колядки, желая хозяевам добра и благополучия, – заметила Диана.

Еще одна традиция – каждый год на один летний месяц выбираться на море. Интересно, что так ездят отдыхать исключительно мамы с детьми, а супружеские пары устраивают себе романтический отпуск позднее, через пару месяцев. До пандемии семья ежегодно улетала в Таиланд, где наслаждались все вместе солнцем, морем и фруктами не менее 30 дней.

– Мы все поражены «тайской болезнью». Обожаем эту страну! Надеемся летом 2023 года вновь там оказаться, – мечтает тюменка.

Фото: из архива героини публикации.

Диана Деркач благодарна судьбе за мужа, ведущего здоровый образ жизни, увлекающегося радиотехникой и выращиванием растений на гидропонике. Супруг во всем поддерживает Диану и помогает ей в быту и воспитании детей. Всегда на подхвате и бабушка с прабабушкой.

– Дети хорошие, муж золотой, мама жива. Что еще надо для счастья? – подытожила Диана Деркач. – Поздравляю всех мамочек с праздником! Пусть каждый день приносит радость!