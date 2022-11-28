«Отвалились обои!»: тоболяки жалуются на холод в квартирах

Людям приходится спать под несколькими одеялами Фото: Татьяна Коркина

За окном уже не первый день стоят сильные морозы, однако некоторые тоболяки вынуждены мерзнуть не только на улице, но и в собственных домах. Как рассказали местные жители корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», в квартирах можно жить нормально, только если тепло одеваться.

– 8-й микрорайон, 28-й дом – дубак! Мы замерзаем! В доме живут, между прочим, пожилые люди и дети. Мы вынуждены спать под несколькими одеялами. Кроме того, без шерстяных носков и пары десятков кофт никак! – негодуют жители дома.

Жительница 15-го микрорайона возмущена тем, что из-за холода в дома придут коммунальные счета с неподъемными суммами.

– В 37-м доме ужасно холодно! Приходится включать обогреватель и плиту. Причем не на пару-тройку часов, а круглосуточно. Представьте, какие суммы за коммуналку получим? Помимо этого, страшно, что из-за нагрузки на электросети произойдет пожар или что-нибудь замкнет! – делится женщина.

К слову, холода принесли проблемы не только с теплом в доме, но и с ремонтом.

– Я живу в 9-м микрорайоне, 35-м доме, в угловой квартире на девятом этаже. Морозы нам дали не только дубак дома, но и попортили в прямом смысле ремонт. Из стен дует ветер. Из-за перепада температур отвалились обои. В 2020 году утепляли швы в доме, в том году было хорошо, тепло. Но в этом году мы с детьми мерзнем! Собираюсь обращаться в управляющую компанию, чтобы сделали замеры и решили проблему, – говорит Мария Пермякова.

Добавим, что в местной администрации в курсе сложившейся ситуации.

– Разбираемся по каждому обращению, сейчас УК передали все адреса для проверки информации. На жалобы реагируем оперативно, но в каждом случае нужно разбираться индивидуально, – пояснили в пресс-службе администрации города Тобольска.

Собственный источник «КП»-Тюмень» подчеркнул, что, скорее всего, проблема не глобальная, а сугубо индивидуальная.

– Кому-то надо швы утеплять, кому-то батареи в квартирах менять. Они могут быть засорены. А где-то нужно продуть стояки, – объяснил источник.

В управляющих компаниях заявили, что на данный момент ни одной жалобы от горожан на холод в квартирах не поступало. Сотрудники предположили, что «тишина» связана с тем, что были выходные и компании не работали.