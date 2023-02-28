В Тюменской области для пенсионеров работают проекты, направленные на активное долголетие Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Все на экскурсии

Несколько лет в регионе работает проект для «серебряных» волонтеров – «Гиды 55+. Перезагрузка» благотворительного фода «Старшее поколение». Недавно добровольцы сделали микс-мероприятие, соединив историю и спорт. Свою экскурсию «Затюменский властелин лыж» креативная активистка 55+ Людмила Суппес провела в преддверии Международного женского дня. Волонтер подготовилась тщательно, в ее программе сочетались веселые старты, пение, танцы и историческая часть — возникновение лыжного спорта.

Так, участники встречи узнали, что скользящие лыжи как средство, облегчающее передвижение по снегу, находили применение еще в Древней Руси. До появления лыжного спорта, что произошло сравнительно недавно — в конце прошлого столетия, — в России катались на лыжах для развлечения и с оздоровительными целями.

После теоретического материала Людмилы Суппес, чемпион области «Сельских игр» Сергей Соболев провел мастер-класс езды на лыжах. Под веселые звуки музыки, между гостями экскурсии устроили соревнование, кто первый на лыжах доберется до финиша. Три победителя получили награды в виде ярких цветных шарфов, которые связали рукодельницы 55+ проекта «Арт-изба».

- Для меня, как для гида, экскурсия — это не только хорошо выученная литература, но и раскрытие творческого потенциала. Мы в «серебряном» добровольчестве стараемся преподносить материалы интересно, чтобы каждый участник с восторгом вспоминал о прошедшем мероприятии, — комментирует Людмила Суппес, лидер проекта «Гиды 55+. Перезагрузка».

Участница мероприятия Наталья Александрова рассказала, что думала не справится с практической частью встречи, ведь на лыжи вставала очень давно, но благодаря гидам, которые всегда были рядом и помогали каждому участнику, все получилось.

С приходом весны волонтеры возобновляют и уличные экскурсии. Недавно добровольцы провели благотворительную уличную обзорную экскурсию «Ах, Садовая — улица малая!».

- Не многие знают, что в прошлом улица Садовая — это улица Дзержинского в настоящем. Экспланада - не длинная, начинается от реки Тура, пересекает Республики и Ленина - оканчивается на Смоленской. Однако её протяженности - чуть более 1 километра - хватило, чтобы экскурсанты получили наилучшие впечатления от променада. Это настоящий музей под открытым небом, - рассказала ведущая экскурсии Людмила Суппес.

Её формирование градостроители запланировали еще в XVIII веке. В дальнейшем Садовая стала адресом многих усадьб зажиточных купцов и мещан, статус которых ныне - памятник местной архитектуры. Сегодня эта улица является одной из немногих, на которой лучше других сохранился исторический облик старой Тюмени. Видами сохраненных и отреставрированных элементов уникальной тюменской домовой резьбы насладились слушатели этой экскурсии. Здесь расположились особняки именитых горожан М.Е. Дементьева, Н.О. Сергеева, Т.И. Шаровой, М.Ф. Черепанова. А в свое время важной частью инфраструктуры были аптека провизора З.И. Зеневича, ремесленное училище А. И. Текутьева и приказчичий клуб в доме С.С. Бровцына.

Госте города привлекает не только содержательная история Садовой. Настоящим праздником и усладой для глаз для горожан стало превращение улицы Дзержинского в пешеходный бульвар.

Сейчас это точка притяжения для тюменцев и туристов - тихая, уютная, живописная улочка с торговыми лавками, в которых можно приобрести аутентичные подарки и сувениры, попить чай, кофе и угоститься вкусными блюдами.

Волонтеры – в роли актеров

Необычным мероприятием для гидов 55+ стало «Зимнее рандеву» — заседании клуба тюменской старины «Долгая дорога тюменской нефти». «Серебряные» активисты долго готовились к этому дню, изучая историю нефтепромысла Тюмени для того, чтобы дебют события стал для каждого зрителя незабываем.

Главной особенностью, с восторгом и восхищением встреченной публикой, стал показ историко-литературного спектакля «Черное золото земли тюменской». В роли актеров выступили гиды-волонтеры, благодаря которым история поиска и освоения нефтяных месторождений в Тюмени приобрела «лицо».

- Ожившая летопись прошлого интересна не только для слушателей, но и для самого гида, - отметила Людмила Хромина.

Она сыграла супругу тобольского архитектора Семена Ремезова, трепетно провожавшую мужа в поездку по Сибири, куда он отправился, чтобы составить карты с указанием нефтяных запасов.

В роли сибирского картографа – тюменский поэт Анатолий Глебов, который, к слову, в своих же авторских пьесах изобразил основателя чугуннолитейного завода Николая Машарова и нефтяника-первооткрывателя. По признанию артиста, ему нравится участвовать в каждом этапе представления и не важно, перед каким количеством людей он будет выступать.

- Я просто наслаждаюсь, когда играю на сцене, там от всего отрекаешься и летаешь», - поделился эмоциями Анатолий Васильевич.

Помимо сценического зрелища, посетители мероприятия посмотрели книжную выставку от Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева, виртуальную экскурсию «Тюменская слава» по местам, связанным с именем и деятельностью прославленного нефтяника Виктора Муравленко.

НА ЗАМЕТКУ

В рамках проект «Гиды 55+. Перезагрузка» благотворительного фонда «Старшее поколение» тюменцам старшего возраста предоставляется уникальный шанс получить новую «профессию» – экскурсовод. Кураторы туристической инициативы набирают добровольцев для реализации образовательного процесса. Четырехмесячный обучающий курс включает в себя несколько направлений: культурология, краеведение, ораторское искусство, экскурсионное и историко-архивное дело, иностранный язык и другие направления.

Стать частью команды и получить звание «гида» совсем несложно — главное желание и активность. Записаться можно, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05 или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни людей старшего возраста.