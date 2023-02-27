«Медицинский город» подтвердил уровень безопасности и качества медицинской помощи Фото: Татьяна Коркина

С 2019 года «Медицинский город» непрерывно внедряет систему менеджмента качества в деятельность учреждения. Специалисты изо дня в день совершенствовали имеющиеся навыки и в конце прошлого года прошли внешнюю оценку экспертами Национального института качества.

Высокий уровень работы сотрудники «Медгорода» подтвердили сертификатом качества. В минувшем году внешней оценке подлежали две службы «Медицинского города» - амбулаторно-поликлиническая (в ее структуру входят отделения поликлиники, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, центр женского здоровья) и клинико-диагностическая лаборатория.

Безопасность и качество медицинской деятельности оценивались как штатными специалистами Национального института качества, так и привлеченными экспертами из других учреждений страны. Они комплексно подошли к оценке работы «Медицинского города»: провели анализ региональных и внутриучрежденческих локально-нормативных актов, оценили уровень знаний, умений и навыков линейных работников, провели интервьюирование пациентов и посетителей об уровне удовлетворенности получаемыми медицинскими услугами.

Был оценен уровень безопасности для работников и посетителей со стороны вспомогательных служб (содержание и эксплуатация лифтового хозяйства, пожарная и антитеррористическая безопасность), уровень информационной безопасности. Оценка проходила по одиннадцати разделам, каждый из которых подразумевает детальный разбор имеющихся компетенций по тому или иному направлению.

- Хочется отметить профессионализм и доброжелательное отношение экспертов к коллективу «Медицинского города», которые охотно делились своим опытом как во время сертификации, так и после ее завершения, - отметила заведующая отделом системы менеджмента качества, врач-методист Наталья Матвеева.

Клинико-диагностическая лаборатория на сегодняшний день является первой сертифицированной лабораторией в области. В стране всего три лаборатории, успешно прошедшие подобную сертификацию. В клинико-диагностической лаборатории «Медицинского города» ежедневно выполняются внутренний и международный лабораторный контроль качества по всем видам исследований.

Всего в 2022 году было выполнено 547297 лабораторных исследований на базе клинико-диагностической лаборатории «Медицинского города». Количество обследованных пациентов составило 130309 человек. По словам Эльзы Хлыстовой, заведующей клинико-диагностической лабораторией «Медицинского города», во время подготовки к процедуре сертификации специалисты внедрили лабораторноинформационную систему «Индикатор критических значений», целью которой является подробное описание рекомендуемой практики информирования пациентов о критических результатах исследований. Также независимые эксперты не оставили без внимания сплоченность коллектива, доброжелательное отношение к пациентам и дали краткие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы учреждения.

ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ

Пациенты «Медгорода» не на словах знают о качестве работы врачей. Специалисты спасают жизни и здоровье жителей области и других регионов, часто проводя уникальные операции. Так, в конце прошлого года 51-летняя женщина обратилась в «Медицинский город». До этого в 2019 году она прошла комплексное лечение в Екатеринбурге по поводу достаточно редкого злокачественного новообразования - лейомиосаркомы тела матки.

В связи с рецидивом женщина прошла курсы химиотерапии, а потом наблюдалась в онкоцентре соседнего города. В марте 2022 года она обратила внимание на увеличение живота. Было очевидно, что это рецидив. После проведенного дообследования и пересмотра материала в ведущих центрах России пациентке были предложены курсы химиотерапии, которые не увенчались успехом. Опухоль продолжала свой рост. Женщина обращалась за помощью в ряд клиник, однако в проведении хирургического лечения ей было отказано. Специалисты предлагали только паллиативную помощь.

В декабре 2022 года женщина самостоятельно обратилась в «Медицинский город». Состояние пациентки к моменту обращения было тяжелым. Опухоль занимала всю брюшную полость, сильно сдавливая внутренние органы. Пациентка испытывала трудности с передвижением и дыханием, а ее живот был сильно увеличен. Появились признаки плеврита и асцита. После предварительного осмотра главным врачом Расимом Тамразовым, заведующим отделением абдоминальной онкологии Евгением Франком и химиотерапевтами, пересмотра представленных документов и обследований женщина была отправлена в этот же день на консультацию к заведующей отделением анестезиологии и реанимации Татьяне Куцевой.

- Причиной направления ко мне было не только тяжелое состояние по основному заболеванию, с которым пациентка обратилась к нам в клинику, но и тяжелая врожденная патология почек и печени, которая носит наследственный характер, сама по себе может вызвать в любой момент декомпенсацию и замещение витальных функций, - рассказывает Татьяна Викторовна.

ВПЕРВЫЕ В ТЮМЕНИ

Иногда операции, которые выполняют специалисты «Медгорода», не просто уникальные, а первые. Так, недавно врачи отделения опухолей головы и шеи выполнили первую в Тюмени операцию с резекцией верхней челюсти и нижней стенки орбиты с микрохирургической пластикой лопаточным лоскутом. Впервые женщина сорока двух лет обратилась в «Медицинский город» в 2019 году.

Специалистами была диагностирована остеосаркома верхней челюсти. Такая патология встречается в девяти процентах случаев из всех злокачественных новообразований костей и отличается бурным ростом, агрессивным течением и быстрым метастазированием. Пациентке была выполнена резекция верхней челюсти с последующим курсом лучевой терапии в комбинации с химиотерапией. После продолжительного лечения пациентка была выписана для дальнейшего динамического наблюдения.