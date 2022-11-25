«Не бояться и участвовать»: тюменская молодежь засветилась в крупном творческом проекте

Фото: Валерия Геврек.

Девятый год всероссийский творческо-образовательный проект «Поколение М» от МТС открывает все новые и новые возможности для школьников и студентов Тюменской области. За это время победителями в разных номинациях становились около более 30 детей из нашего региона. Многие ребята участвуют не первый год, как, например, Андрей Злыгостев из Тобольска, который дважды стал дважды победителем в театральной номинации, и не планирует на этом останавливаться.

В этом году бронзу в конкурсе от МТС Live взял 21-летний студент школы перспективных исследований ТюмГУ Денис Тухватуллин и вошел в ТОП лучших концертных промоутеров страны. А 17-летняя рок-вокалистка Екатерина Шадрина в конкурсе от Полины Гагариной завоевала приз зрительских симпатий и покорила поклонников не только из Тюмени, но и других регионов. Ребята рассказали «Комсомольской правде» о том, что помогло им прийти к победе в масштабном проекте и какие новые перспективы открыл в будущем.

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ, ШИРОКИЙ КРУГОЗОР И СМЕЛОСТЬ

По словам Дениса Тухватуллина, он с детства был меломаном. Сейчас постоянно следит за новыми релизами и очень «въедливо» оценивает их. Отчасти именно это дало ему толчок попробовать свои силы в проекте «Поколение М».

Фото: Екатерина Шатунова.

– Я люблю творчество и обожаю музыку. Мне нравятся разные музыкальные направления, и я считаю не хорошим тоном засиживаться в рамках одних и тех же жанров. Больше всего люблю альтернативный рок, трип-хоп, электронику, выборочно – джаз и метал, – пояснил Денис.

С детства связана с музыкой и рок-звезда Екатерина Шадрина. Девушка отметила, что начала заниматься вокалом, когда ей было 5 лет, затем окончила школу №73 с углубленным изучением предметов искусств по классу скрипки и фортепьяно, занималась в студии «Музыкальный трамплин» во дворце творчества и спорта «Пионер». А сейчас Екатерина – воспитанница театральной студии при Тюменском драмтеатре. Кроме того, у нее есть собственная рок-группа под названием «Особое поручение». Такая «база» помогла тюменке раскрыть свой потенциал, подойти творчески к заданию и покорить сердца зрителей, а также членов жюри.

– Я сама играю на барабанах, клавишных. Конкурсную песню «Feeling good» мы с ребятами не раз исполняли на «квартирниках» в Доме печати. Видела, как она откликается у зрителей, поэтому именно ее загрузила на сайт «Поколения М». Было волнительно ждать итоги конкурса, тем более участвовала впервые. В будущем хочу связать свою жизнь с музыкой и театром, чтобы продолжать радовать поклонников своим творчеством, — комментирует девушка.

То, что Денис Тухватуллин одаренный и может достичь определенных успехов, увидела организатор музыкального проекта «M’uzlab», где будущий победитель был волонтером. Она пригласила его на мастер-класс по концертному промоушену, который организовала компания МТС в Тюмени. Тогда Денис узнал о проекте «Поколение М» и загорелся идеей принять участие: после мероприятия записал видеовизитку и загрузил ее на сайт проекта. В итоге жюри отметило высокий потенциал Дениса и присудило ему почетное третье место. Впереди оказались участники из Москвы и Барнаула.

Денис и Екатерина подчеркнули, что благодаря участию в проекте «Поколение М» они смогли взглянуть на себя другими глазами и сформировать определенное видение. Например, Денис проанализировал современную музыкальную индустрию и понял, как бы он мог продвигать любимых исполнителей. Кроме того, проект помог осознать, как можно изменить организацию ивентов в лучшую сторону. А Екатерина еще больше загорелась творчеством и осознала, что ей нужно сделать для достижения целей.

По словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, с нашего региона ребята активно принимают участие в проекте «Поколение М». И, как результат, каждый год входят в число призеров по различным номинациям.

– Я искренне рада, что наша цифровая платформа помогает талантливым детям заявить о себе на всю страну, учиться у мастеров-наставников и показывать достойные результаты. Уверена, что в новом сезоне, который уже стартовал, победителей из нашего региона будет еще больше. Можно уже заходить на сайт, смотреть обучающие мастер-классы и загружать работы по любому из предложенных направлений, — подчеркнула Анастасия Михайлова.

За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.

НЕ УПУСТИ ШАНС

Фото: Валерия Геврек

Отметим, «Поколение М» дал старт новому сезону. На виртуальной творческой площадке проекта дети со всей страны могут показать себя, проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступление в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе, международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии EffieRussia в номинации «Positivechange» и других.