В Тюменской области 30 «Катюш» объединились, чтобы шить носки и термобелье для мобилизованных бойцов

Рукодельницы говорят, что бойцы ждут носки из собачьей шерсти - так теплее Фото: Евгения Суворова

Рукодельницы из Тюменской области (из Тюмени и села Ярково) объединились, чтобы поддержать ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. 30 женщин, швей и вязальщиц, решили сделать так, чтобы мужчинам на передовой было тепло, уютно и комфортно в их изделиях.

Решили не распыляться

– Изначально рассчитывала на то, что вместе с мамой и соседями-пенсионерами по домовому чату в «Вайбере» свяжем несколько пар носков, передадим в один из центров по сбору вещей для мобилизованных – и все. Не ожидала, что к нам присоединится столько желающих – мастериц не только Тюмени, но и районов, – рассказывает организатор группы «Катюши» тюменская швея Вера Сосновских. – Потом подумала, что я же не только вязать умею, еще и шью, поэтому можно вдобавок и термобелье выпускать. Один из учебных центров помог нам купить специальную ткань – стрейч-флис для нижнего белья. Так получилась первая партия – 53 комплекта термобелья и 64 пары носков.

«Катюши» решили не распыляться и заниматься только пошивом термобелья и вязанием носков.

– Во-первых, у нас не сотни мастериц, а пока три десятка. Объять необъятное – не про нас. Подумали, что остановимся на изготовлении только этих вещей. Это нужно в первую очередь для того, чтобы у вязальщиц, для которых раньше их рукоделие было только увлечением в свободное от работы и домашних дел время, набивалась рука, увеличивалась скорость.

Если заниматься одним, другим, третьим – такого результата попросту не будет. А в настоящее время мы одна команда: распределены задания для каждого звена. Организован поток производства. Можно сказать, по-армейски слаженная бригада.

Сейчас наблюдается дефицит пряжи: в специализированных магазинах Тюмени и ближайших городов ее днем с огнем не найти, поэтому вязальщицам приходится выкручиваться – закупать пряжу на известных маркетплейсах и даже самим прясть из собачьей шерсти, которую отдают мастерицам груминг-салоны.

– Бойцы просят носки из собачьей шерсти, потому что они очень теплые, – подчеркнула Вера.

Носки - всех цветов и размеров. Фото: Евгения Суворова

Помог случай

К тюменским рукодельницам в скором времени присоединились и вязальщицы села Ярково.

– Как-то в начале октября после работы листала новостную ленту в социальных сетях и увидела объявление: «Нужны «руки», чтобы вязать носки для солдат», – вспоминает жительница села Ярково, медицинская сестра областной больницы № 24 Марина Мухамедова. – Откликнулась, написала, что очень люблю вязать, но живу в ста километрах от областной столицы. Это не стало препятствием. Вступила в группу. Плюсом продублировала объявление в мессенджеры групп районного центра.

Так, вот уже почти два месяца, пять ярковских активисток: предприниматель Наталья Осоткина, повар Надежда Рамазанова, медсестра Любовь Марченко, домохозяйка Татьяна Витиганцева и их идейная вдохновительница Марина Мухамедова каждый вечер два-три часа своего времени посвящают вязанию. В среднем, на пару носков у каждой мастерицы уходит 5 – 7 дней.

Все носки пойдут на нужды мобилизованным Фото: Евгения Суворова

Женщины поясняют, что носки вяжутся из тонкой пряжи, в которую для прочности вплетается капроновая или обычная хлопчатобумажная нить. Для лучшей теплоотдачи добавляется пух. Тонкие носки вяжутся в берцы. Обязательное условие – длинная, не менее 22 сантиметров, резинка, которая вытаскивается поверх армейской обуви. Это делается для того, чтобы во время марш-бросков берцы не натирали до крови щиколотки мужчин.

Носки потолще и покороче мастерицы вяжут для пациентов военных госпиталей. Такие носки удобно надевать и для ночевки в спальном мешке. Самые ходовые размеры носков – 42 – 43 (это на длину стопы 25 – 27 сантиметров). Бывает, приходится вязать носки и размера 45 – 47.

– Пусть лучше будут носки побольше, чем малые: они быстрее рвутся, – заметила Марина Мухамедова. – Стараемся брать темные, немаркие цвета. Если попадаются меланжевые нитки, то получается симпатичный узор. Такие носки и надеть приятно.

Для изготовления носков женщины используют домашние запасы пряжи, оставшиеся с прошлых времен, а большинство материалов им привозят из тюменского «штаба».

– Проблема в доставке пряжи к нам. Пока выручает мой брат, который часто ездит по рабочим делам в Тюмень из Ярково и обратно, но надеемся, что в ближайшее время будет у нас собственный курьер, – говорит Мухамедова.

Она добавила, что начала вязать в возрасте пяти лет: сначала носки, потом, к подростковому возрасту, уже смело бралась за свитера, шали и другие сложные изделия.

– Для меня вязание – своеобразный антистресс, сброс негативной энергии после работы. Прихожу домой и с порога – к спицам, – рассказывает Марина.

– Вяжем в паре с Любой Марченко, так гораздо быстрее и удобнее: у меня лучше верхняя часть, резинка, получается, она ответственна за пятку и носок.

Рукодельницы вяжут по 2-3 часа в день Фото: Евгения Суворова

Творческий процесс

Рукодельницы творчески подходят к процессу. Так, Наталья Осоткина тщательно штудирует просторы интернета и вместо, например, стандартной вязки «чепчиком» пятки у носка использует новый метод – вязку «бумерангом», когда ряды петель то сужаются, то расширяются. А Любовь в своих изделиях делает усиленную двойную пятку, чтобы носки дольше прослужили.

Женщины признаются, что зима – отличный период для рукоделия: горячий сезон уборки и консервации плодов и овощей завершен, поэтому есть чем заняться долгими вечерами и бессонными ночами (медицинские сестры, в силу профессии, привыкли бодрствовать в темное время суток).

У Надежды Рамазановой в настоящее время сын находится в учебном центре Чебаркуля, где готовят мобилизованных к отправке в зону СВО.

– Пусть сыну и его товарищам в наших носках будет тепло и хорошо, – говорит Надежда, вложившая в каждую петельку тепло материнского сердца.

Сейчас женщины собирают посылку для нашего спецназа, подразделений «Тайга», «Тобол».

– Парни крупные, вяжем большие размеры, – говорят мастерицы.

Кроме вязаных изделий, женщины, по мере сил, оказывают финансовую поддержку в общем сборе средств от учреждений и организаций Ярковского района для покупки спальников, налобных фонарей, походной посуды и других необходимых предметов для российских военных. Мастерицы признают, что общее дело – изготовление вязаных носков – их очень сдружило и сплотило. До этого женщины знали друг друга шапочно либо заочно.

В таких носках и тепло, и уютно Фото: Евгения Суворова

И если первая октябрьская партия носков была в количестве 12 пар, то к началу декабря ярковские рукодельницы обещают связать уже как минимум 20 пар.

– В данный момент мы в первую очередь нуждаемся в пряже, желательно новой, потому что нитки из распущенных старых вязаных вещей часто рвутся, – подытожили жительницы села Ярково. – И, конечно же, мы будем рады, если к нашему объединению «Катюша» примкнут новые мастера- добровольцы. Дополнительные руки нам не помешают!

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