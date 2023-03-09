Убытки тюменских компаний в 2022 году выросли и достигли 19,6 миллиарда рублей

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Сумма убытков всех организаций в Тюменской области составила 19,6 млрд рублей. По итогам 2022 года, согласно данным Тюменьстата, среди компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, доля убыточных выросла на 43,8%. Сальдированный финансовый результат упал в следующих сферах: добыча полезных ископаемых, строительство, деятельность профессиональная, научная и другие.

Наибольшая доля предприятий, не получивших прибыль, работают в сфере добычи полезных ископаемых (43,8%), строительства (13,3%), торговли оптовой и розничной (19%), обеспечения электрической энергией (44%), а также деятельности по операциям с недвижимым имуществом (41%). При этом наибольшая сумма убытков у компаний, специализирующихся на добычи полезных ископаемых - 3,5 миллиарда рублей.

- В январе-декабре 2022 г., сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некридитных финансовых организаций) в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) составил 390576,8 млн рублей, - рассказали в Тюменьстате.

Наименьшая доля убыточных компаний - в деятельности информации и связи (39,4%), а также профессиональной, научной и технической деятельности - 33,3%.

Фото: Тюменьстат

Корреспондент «Комсомольской правды Тюмень» обратилась за комментарием по состоянию экономики и причинах падения сальдированного финансового результата к экономисту из Тюменского государственного университета Ивану Вилкову.

- 25% убыточных компаний по региону - это нормальный показатель. 75% прибыльных, по итогам года, - это, я считаю, очень хорошо. Здесь стоит обратить внимание на сальдированный финансовый результат, который существенно снизился в нашем регионе. Это влияние макроэкономической ситуации, если смотреть по отраслям: например, добыча полезных ископаемых, в частности, добыча нефти и газа упала в среднем на 28%. В строительной отрасли снизился сальдированный финансовый результат на треть. В секторе добычи нефти и газа появилось много издержек: это особенности российского законодательства. Чем выше цена на нефть, тем больше платишь налогов. Даже если цены на нефть и газ сокращаются, прибыль тоже уменьшается, не так пропорциольно, но падает, - подчеркнул специалист.

Эксперт предположил, что в этой сфере производства в 2022 году появились некоторые проблемы с поставками оборудования, а также западные санкции в отношении нефтегазового сектора России.

- Компаниям пришлось переориентироваться на других поставщиков, перестраиваться на работу в сложившихся обстоятельствах. Плюс логистика поменялась: раньше возили нефть и газ в Европу, она ближе, теперь поставляем на азиатский рынок. Неизбежен рост затрат в области добычи полезных ископаемых, - предположил в беседе с журналистом экономист ТюмГУ Иван Вилков.

Специалист обратил внимание на компании, которые предоставляют услуги в области добычи полезных ископаемых, их прибыль упала на 83%. Вполне возможно, что здесь выросли издержки в работе с нефтесервисными компаниями. С одной стороны, предприниматели начали использовать более сложные схемы для покупки оборудования. Некоторые российские компании жаловались, что раньше напрямую можно было купить запчасти, сейчас только через посредников, отметил преподаватель государственного вуза.

Фото: Тюменьстат

- Нефтегазовые компании становятся более прижимистыми в сложившихся условиях, и работы с нефтесервисными организациями. По обрабатывающим компаниям по 27%, немного лучше показатели, чем по нефтянке. На обрабатывающие предприятия повлиял курс рубля и стоимость сырья. Инфраструктурные производства пострадали намного меньше. Строительная сфера упала примерно на те же цифры, как и пострадала экономика. В секторе жилищного строительства выросли затраты, но квадратный метр жилья тоже увеличился, они друг друга в соразмерном отношении компенсировали. В целом перестройка экономика требует затрат, поиск новых поставщиков, каналов связи, нового зарубежного оборудования, которое тоже подорожало, а поставлять стало его сложнее, - подытожил Иван Вилков.

Отметим, что за 2022 год организации в Тюменской области получили прибыль на сумму 410 миллиардов рублей. Доля компаний, которые вышли в плюсе по итогам года, составила 74,3%. Наибольшая доля принадлежит организациям, занятым обрабатывающими производствами - 65,7%, добычей полезных ископаемых - 19,6%, строительством - 2,6%.

Напомним, сальдированный финансовый результат - конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций. Он представляет собой сумму прибыли от продажи товаров, продукции или услуг, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.