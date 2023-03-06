Ялуторовского живодера, который душил и выкинул кота в мусорку, привлекут к ответственности

Фото: группа «Кукла. Помощь бездомным животным»

Ялуторовские активисты из паблика «Кукла. Помощь бездомным животным» поведали журналистам «КП»-Тюмень» о состоянии котика, которого почти месяц назад душил местный живодер. Животное едва не погибло из-за удушения; по счастью, прохожие нашли кота в мусорном контейнере, его глаза были налиты кровью.

Кота назвали Живчик – судя по всему, за его упорство жить, несмотря на внешние препятствия.

– Живчик постепенно идет на поправку. Это стало возможно только благодаря тому, что множество людей из разных городов России объединились в борьбе за его выздоровление, так как лечение котика очень длительное и затратное. Ему обязательно нужен лечебный корм, мясная продукция, мази и капли для глаз, седативные препараты, ведь кот перенес сильнейший стресс, необходимо посещение ветклиники. Пока Живчику рекомендовано клеточное содержание, поэтому также необходимы пеленки и подстилки, – рассказали корреспонденту в приюте, где сейчас находится бедный котик.

Фото: группа «Кукла. Помощь бездомным животным»

Пару дней назад хвостика возили в Тюмень на консультацию к офтальмологу, там ему проверили внутриглазное давление. Ветеринарам удалось сохранить зрение коту. Своевременное лечение и диагностика помогли в короткие сроки восстановиться Живчику. Сейчас волонтеры запланировали повторный приезд в Тюмень.

К сожалению, после удушения у кота могут быть неврологические проблемы, которые проявятся через некоторое время. Мозг животного, как и человека, испытывает кислородное голодание. Сейчас хвостик постоянно на успокоительных.

– Кот уже прошел курс лечения уколами железа, так как у него был понижен гемоглобин. Сейчас Живчик очень много времени спит, но всё же стал активнее, понемногу играет с волонтерами, с радостью кушает лечебный корм, любит ливерную колбасу, курочку. Отёки с пострадавших глаз сошли еще не полностью, но всё же глаза постепенно открываются, уже видно, какой Живчик красавец, – уточнили активисты группы «Кукла. Помощь бездомным животным».

Фото: группа «Кукла. Помощь бездомным животным»

Отметим, что в будущем волонтеры планируют кастрировать кота и найти для него добрые и заботливые руки. По словам сотрудников приюта, Живчик очень ласковый и воспитанный, поэтому найти хороший дом для него не составит для них труда. Волонтеры верят, что новый дом и добрые хозяева помогут хвостику забыть этот кошмарный день, когда его душили, а потом в предсмертном состоянии выбросили в мусорку.

Ялуторовские активисты отметили, что на живодера, который поиздевался над котиком, завели уголовное дело по статье «О жестоком обращении с животными».