Две тюменки стали амбассадорами арт-кластера «Таврида.АРТ»

Фото: арт-кластер «Таврида»

Всероссийская площадка творческой молодежи «Таврида.АРТ» завершила набор в программу «Амбассадор». В итоге две тюменских активистки стали официальными лицами арт-кластера в регионе. 3 марта Елизавета Носова и Полина Сергеева отправились в Крым, где состоялась первая встреча участников. Они обсудили план работы на год и участие в событиях арт-кластера.

Кстати, всего в команду вошли 138 человек из 83 регионов России, в том числе из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А участниками направления «Амбассадор» стали 94 человека - молодые деятели культуры, искусства, креативных индустрий и молодежной политики, а также авторы проектов и победители грантовых конкурсов.

Амбассадоры будут рассказывать об арт-кластере на открытых площадках, выступать в СМИ и организовывать события «Тавриды».

- О том, чтобы стать амбассадором, задумалась еще в прошлом году. Мне нравится рассказывать об арт-кластере и проектах. Чувствую необходимость в этом в нашем регионе и что я сама обладаю необходимыми навыками. Быть амбассадором статусно - это новый уровень взаимоотношений с «Тавридой, - поделилась Полина Сергеева.

В команде «Медиаамбассадоров» 44 человека - журналисты, PR-специалисты, создатели контента и представители любых других медиа. Участники станут официальным лицом медиабренда арт-кластера, будут создавать фото и видеоматериалы и сотрудничать с журналистами.

- Я очень хотела стать организатором, а не быть просто участником. Поэтому тщательно готовилась: написала сценарий для визитки и думала о том, что хочу рассказать. В итоге записала видеоинтервью, которое брала сама у себя. Я веду свой блог, обладаю навыками и знаниями, которые помогают в продвижении. Планирую освещать «Тавриду» на своей страничке в социальных сетях, - рассказала Елизавета Носова.