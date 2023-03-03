Купюры номиналом 5 и 10 рублей появились в Тюмени

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В Тюмень завезли пятирублевые и десятирублевые бумажные банкноты. Об этом корреспонденту «КП»-Тюмень» рассказали в пресс-службе тюменского отделения Центробанка. Купюры номиналом 5 и 10 рублей находятся в денежном обороте с 1998 года. Некоторые время Банк России перестал печатать банкноты, потому что на смену пришли железные монеты.

Главное преимущество железных денег – это их стойкость к внешнему износу, сообщила заместитель управляющего отделением Центробанка по Тюменской области Ольга Патрактинова журналистам «КП»-Тюмень».

– Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Обновленные банкноты поступили в Тюменский регион и выпущены в обращение. В ближайшее время они появятся в Югре и на Ямале, - рассказала Ольга Патрактинова.

Специалист подчеркнула, что железные монеты продолжат присутствовать в денежном обороте Тюменской области. Заменять бумажными купюрами монеты Банк России не планирует.

Напомним, печатью пятирублевых и десятирублевых банкнот занимается Гознак. В начале года в компании заявили о возобновлении печати спустя несколько лет застоя.