В тюменских магазинах появились аналоги Windows и Microsoft Office, но только для офисного пользования

Фото: КП-Тюмень

В Тюмени в некоторых крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники перестали продавать операционные системы Windows и Microsoft Office. Об этом корреспонденту «КП-Тюмень» сообщили в компании «Эльдорадо». Напомним, компьютерные программы после начала специальной военной операции ушли с российского рынка.

Некоторые СМИ сегодня писали, что ретейлеры выставили на продажу отечественные аналоги программ. В справочной службе магазина бытовой техники и электроники заявили, что операционные системы наподобие Windows и Microsoft Office доступны только как офисные пакеты. Для личного пользования компьютерных программ в наличии на сегодняшний день нет.

– К сожалению, Windows в наших магазинах сейчас нету. Есть только офисные пакеты, которые доступны на год, три, пять, есть несколько бессрочных вариантов. Пакет называется «Для дома»: здесь есть Word, базовые программы и всё в таком духе. Стоимость офисного пакета составляет порядка 6 тысяч рублей – это цена за категорию «навсегда». Именно операционных систем по типу Windows и Microsoft Office у нас нет, есть пакеты Windows для офиса, – проконсультировали журналиста в компании.

Также сотрудник магазина отметил, что пока на рынок электроники российский аналог операционной системы не завезли, но в скором времени он появится.