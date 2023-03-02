Спасатели ТОСЭР в Тюмени приехали поднимать полную женщину в квартиру на Велижанской

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Спасатели ТОСЭР в Тюмени оказали помощь крупной женщине. Тюменка с большим весом упала с кровати, когда хотела встать, а самостоятельно подняться уже не смогла. На помощь вызвали сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования, потому что родственники сами не могли сдвинуть женщину с места.

Корреспонденту «КП»-Тюмень» сообщили в пресс-службе ТОСЭР, что инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Велижанской.

– Маломобильная женщина с большим весом упала на пол с кровати и не смогла самостоятельно встать. Родственникам также не удалось оказать ее помощь. Мы приехали на место и транспортировали женщину на кровать. Это бытовой случай. К сожалению, не у всех граждан есть возможность активно двигаться и передвигаться, поэтому мы часто приезжаем и помогаем, – сообщил корреспонденту руководитель ТОСЭР Евгений Булкин.

Напомним, в Тюмени врачи провели пациенту сложную шестичасовую операцию по удалению пятисантиметровой опухоли в почках. Медикам удалось спасти жизнь и орган человеку. Врачи клиники провели лапароскопическую операцию в несколько этапов: от удаления пораженной вены до ее протезирования. Сейчас прооперированный уже прошел реабилитацию и вернулся домой на амбулаторное лечение.