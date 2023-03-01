«Девушка, вы похожи на Николая Баскова!»: тюменцы - о самых необычных комплиментах в своей жизни

Люди по-разному относятся к комплиментам Фото: Татьяна Коркина

Первого марта отмечается Всемирный день комплимента. Это слово – французского происхождения и означает особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения.

Люди по-разному относятся к комплиментам. Кто-то считает, что в них присутствует лесть и отсутствует искренность. Однако подавляющее большинство придерживается мнения, что доброе слово и кошке приятно. И с удовольствием принимают восторженные отзывы в свой адрес. Главное, чтобы они были сказаны искренне, от всей души. О некоторых из них рассказали тюменские представительницы прекрасного пола, ведь не секрет, что женщины получают комплименты куда чаще мужчин.

Тюменская Рапунцель

– В одной из популярных социальных сетей мне стал писать житель Колумбии. Он восхищался белизной моей кожи и очень длинными волосами, как у мультяшного персонажа Рапунцель. В знак симпатии мужчина даже заказал доставку цветов и фруктов для меня, несмотря на то, что нас разделял океан. А в будущем планировал приехать в Тюмень, так как никогда не видел снега. Закрытие границ в связи с политической ситуацией в мире разрушило его мечты, – вспоминает Анастасия Боровских.

В Настю Рапунцель влюбился житель Колумбии, но пандемия свернула все планы Фото: Евгения Суворова

Всем известны не очень лестные пословицы про татар.

– Думают, что они закрытые, хитрые. А мне запомнилось, как гости после тура «Татарское ожерелье Тюмени» сказали: Теперь мы будем думать, что все татары – такие как вы: щедрые, гостеприимные, остроумные! – говорит Альмира Гумерова.

Анна Остякова рассказала о прошедшем недавно вечере встречи выпускников, где собрались 47-летние одноклассники на 30-летие со дня окончания школы.

– Устроили видеоконференцию с классной руководительницей, которая в те годы пришла работать в школу сразу после института и была старше нас, выпускников, лет на десять всего. Так вот, первая фраза учительницы при виде нас через 30 лет была «Какие вы стали большие!». Очень позабавило, – говорит Анна.

«Мне нравятся ваши кривые ноги!»

Бывают комплименты с «двойным дном».

– Как-то коллега мне сказала «Тебе так идет это платье! Ты в нем сразу на два размера меньше выглядишь!». То ли похвалила, то ли намекнула на лишний вес, – смеется Лилия Багрова.

Комплименты от мужчин – отдельная история. Часто бывает, что говорят они приятные слова, надеясь порадовать и вдохновить, а получается обидно для женщин.

– Один чиновник как-то сказал, что я их штатный геморрой, – говорит председатель Тюменской общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Тенегина. – А невысокий мужчина, с меня ростом, заметил, что я красивая, потому что ему по размеру подхожу. Из хорошего вспоминается, как другой мужчина подчеркнул, что не рассматривает отношения со мной как с женщиной, потому что я – самая сложная из всех его знакомых. Шахматист он, если что. По мне – дико приятный комплимент.

Вера Чернецкая, выходя на работу после третьего отпуска по уходу за ребенком, проходила медицинскую комиссию.

– Захожу к психиатру. У него первый же вопрос: «У вас есть свои дети?» Я отвечаю: «Да, трое». Врач: «Счастливая. А младшему сколько?». Я говорю: «Полтора года». Тогда он добавил: «Хоть и ненормальная». Наверное, это был самый странный комплимент в моей жизни.

А тюменка Анна как-то услышала в антракте, прогуливаясь в фойе драматического театра, фразу: «Девушка, мне нравятся ваши кривые ноги!».

– Однажды лечилась в санатории. Со мной за столом обедала другая отдыхающая женщина. Ей мужчина отвесил комплимент: «Вы так похожи на Николая Баскова!» Моя соседка чуть не подавилась от неприятного удивления, ведь никакой женщине быть похожей на мужчину, пусть и симпатичного, не хотелось бы, – говорит она.

Хоть Басков и импозантный мужчина, вряд ли девушкам хочется быть на него похожим. Фото: https://vk.com/baskovteam Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жительница Казанского района Нина Ростовщикова, более 40 лет проработавшая на разных должностях в районной газете, вспоминает, как преданный читатель, поклонник ее авторских публикаций, сделал комплимент «Вы самый лучший журналист!» и в знак восхищения преподнес два искусственных цветка.

Всемирный день комплимента ни к чему не обязывает: ни к подаркам, ни к специальной подготовке, ни к накрытию праздничного стола. Просто он лишний раз напоминает нам о великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца.

Как призывал Булат Окуджава:

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.

Высокопарных слов не стоит опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты –

Ведь это все любви счастливые моменты.

Принимайте и дарите добрые и теплые слова ежедневно, а не только 1 марта, в День комплиментов!

Справка «КП»:

По одной из версий, Всемирный день комплимента (World Compliment Day), начали праздновать в 2001 году в Нидерландах. Идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.

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