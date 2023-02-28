В Тюмени в эфире детского телеканала объявили воздушную тревогу

В Тюмени после взлома серверов по телевизору объявили воздушную тревогу Фото: Юлия Кучеренко

Жителей Тюмени напугало сообщение о воздушной тревоге, которое прозвучало по телевизору. Тюменцы записали об этом видео и загрузили в социальные сети. На кадрах видно, как на одном из детских каналов прямо во время показа телепередачи появилась картинка с изображением бегущего в укрытие человечка, а диктор женским голосом объявил: «Внимание! Воздушная тревога».

Такое сообщение тюменцы замечают уже не впервые. Так, неделю назад сообщение о воздушной тревоге прозвучало в эфире нескольких радиоканалов. Оказалось, что это дело хакеров. На этот раз неизвестные взломали сервер, который отвечает за телевизионный эфир. Известно о взломе трансляции в Тюмени, Краснодаре, Воронеже, Казани, Ленобласти, Белгороде, Саратове и Подмосковье. Информацию о то, что сообщение о воздушной тревоге является фейком, подтвердили в пресс-службе МЧС РФ. Источники информации проверяются соответствующими органами.

– В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что сигнал тревоги, оповещающий населения о чрезвычайных ситуациях, прозвучит в Тюмени 1 марта с 10.40 до 11.10, но это будет проверкой системы оповещения.

– 1 марта с 10.40 до 11.10 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюмени с запуском электрических сирен, перехватом эфира теле- и радиовещания. Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!», – говорится в информации мэрии.

Отмечается, что информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны передадут по каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM». Услышав звуковой сигнал, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.