Архивные снимки тюменского фотографа помогают восстанавливать храмы Фото: Евгения Суворова

Андрей Павлычев работал в разных местах. В его трудовой биографии значатся кукольный театр, известная радиостанция. Однако судьба так или иначе вновь и вновь возвращала его к любимому делу – искусству фотографии.

Окно в эпоху

В последнее время мужчина много сил отдает реставрации фотопленок и старых, пожелтевших от времени снимков.

– Началось всё в 2005 году с книги Натальи Сезевой «Тюменский ковер», для которой я восстанавливал и оцифровывал пленки и фотографии Владимира Турбина, – вспоминает Андрей.

В 2021-м году тюменский писатель Сергей Козлов принес несколько коробок с фотопленками своего отца, фотографа-любителя. Поскольку Сергей Павлович работал в лесном хозяйстве региона, было много производственных фотографий. Также на большом количестве кадров была запечатлена Тюмень 50 – 60-х годов: деревянные дома, старинные улочки, зеленые берега Туры, горожане.

– Кроме того, обнаружилось множество потрясающих портретов советских людей из разных уголков нашей страны. Широкая география и хронология снимков представляют собой срез советской эпохи, – рассказывает фотограф. – На пленках запечатлена большая Тюменская область, включая Ямал и Югру, Костромская область, Кировская область, Украина, Крым, Москва и Ленинград. Также есть фотографии из социалистических стран: ГДР, Чехии, Польши.

Началось все в 2005-м году, с книги Натальи Сезевой «Тюменский ковер» Фото: Евгения Суворова

Скрупулезная работа по сохранению и реставрации архива Сергея Павловича Козлова заняла полгода. В результате было отобрано 5 тысяч кадров разноформатной фотопленки, включая цветную. Публикация снимков в социальных сетях оказалась интересна пользователям.

С фотографий на нас смотрят светлые, одухотворенные лица. Продавщица сельмага, интеллигент-инженер, солдаты и офицеры, ветеран войны со скромным орденом на лацкане пиджака, вдохновенные участники первомайской демонстрации в Тюмени 1963 года, сверстники и сверстницы ХХ века, женщины и девушки, чьи образы достойны обложки журналов «Советская женщина», «Советское фото», «Работница», «Крестьянка». Некоторые кадры – словно остановленные моменты добрых советских фильмов «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Москва слезам не верит». А ещё – нехитрый, не перегруженный комфортом, но такой тёплый и уютный советский быт. Особую часть фотоархива составляют снимки детей с неподдельными эмоциями.

В результате было принято решение выпустить фотоальбом «Век СССР. Вид из Тюмени», выход которого приурочили к 100-летию со дня образования Советского Союза.

Смотришь на эти фотографии и обуревает ностальгия Фото: Евгения Суворова

Реставраторам в помощь

Хорошо, если старые пленки хранились как следует: в железных банках, заклеенных лейкопластырем (в ту пору скотча еще не было). Это уберегало фотопленки от пыли и разрушительного воздействия солнечного света. Но так бывает не всегда. Иногда пленки приходится промывать и хорошо высушивать. Пленка длинная, ее нужно разрезать на куски по 6 кадров, чтобы они поместились в сканере.

Отсканированные кадры обрабатываются в фоторедакторе. Производится свето- и цветокоррекция, убираются царапины и пятна и так далее. Процесс реставрации пленок и фотографий требует большой усидчивости, терпения, сосредоточенности и занимает очень много времени.

В практике Андрея Павлычева был момент, когда его собственные фотографии помогли в реставрации Свято-Троицкого монастыря.

– Любил фотографировать монастырь в конце 80-х годов прошлого века, в ту пору храм был в разрушенном, можно сказать, плачевном состоянии. Спустя много лет, в начале 2000-х годов, было принято решение о восстановлении святыни. Выяснилось, что у реставраторов нет изображения фресок купола. У меня они остались на слайдах, поэтому пригодились специалистам для реставрации, – рассказывает фотограф.

Отсканированные страницы из книги Фото: Евгения Суворова

Определить точную дату снимка

Много лет Андрей Павлычев сотрудничает с Тюменским драматическим театром. Так, к открытию памятника в честь юбилея Георгия Дьяконова- Дьяченко, советского театрального режиссера, актера, который за 34 года работы в тюменском театре сыграл около 200 ролей, была выпущена книга «Жизнь артиста». Архивные документы, фотографии для этой книги восстановил и отретушировал фотограф.

– В прошлом году была проведена большая работа по сканированию и реставрации архивных фотопленок театра. На них – старое здание театра, моменты репетиций спектаклей, портреты актеров и многое другое. Кто фотограф, не известно, скорее всего, кто-то из сотрудников театра, увлекающихся фотосъемкой. Посмотрим, что получится; может, выйдет новая книга о театре.

Андрею Павлычеву интересно атрибутировать снимки: определять время и место «действия».

– Смотрите, на пленке написано «Проявить до 1977 года». То есть понятно, что снято в 70-х годах, – объясняет фотограф. – Иногда на снимках попадается листок отрывного календаря, театральная афиша, по которой можно понять, в каком году шёл этот спектакль, – например, «101-й театральный сезон».

Андрей Павлычев планирует продолжить работу, связанную с восстановлением и сохранением архивных снимков и документов.

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