Три тысячи яиц, литры молока и гигантская сковорода: В Ялуторовске отпраздновали Масленицу

Масленица в Ялуторовске Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Ялуторовске отпраздновали Масленицу. Как сообщает «Мегатюмень», в городе прошли различные конкурсы и ярмарка – гостей собралось много.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Битва блинопеков была зрелищной - две команды из горожан и гостей соревновались в выпекании и переворачивании метрового блина с прибаутками и хороводом. 7 команд соревновались в выпекании огромного блина на трехметровых сковородах, а потом ими угостили гостей праздника. На площади прошли игры, пляски, конкурсы, перетягивание каната и даже армрестлинг. Музыканты пели песни, а еще на главной сцене прошел конкурс масляничных костюмов.

В Блинной столице России, а именно так называют Ялуторовск, с 2006 года бились над проблемой - как перевернуть блин. Пробовали разные технологии, меняли интенсивность огня и лопатки, спустя годы нашли выход - использовать трехметровую скалку. Год назад этот ялуторовский блин попал в книгу рекордов Гиннесса России, в нее занесена и сама гигантская сковородка.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

- В этом году было 7 попыток. Потребовалось: 3000 яиц, 350 кг муки, 700 литров молока, 120 банок сметаны 15%. Один блин был с мясным фаршем (20 кг). В итоге - все получилось. Масленица удалась. Масленица в Ялуторовске стала призером престижной Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Сегодня, 26 февраля, в Ялуторовске побывал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он приехал туда с рабочим визитом, чтобы обсудить перспективы развития предприятия по производству цифровых систем видеонаблюдения.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

- Центр технологических объединений - это хороший пример, когда в дело пошли местные инвестиции. Такие примеры появляются каждый день. Стране требуются высококачественная отечественная продукция и услуги, а территориям - инвестиции. Чтобы предприниматели в муниципалитетах были более активными, региональное правительстве занимаемся этим вопросом системно - отметил губернатор.

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