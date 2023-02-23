Тысячи тюменцев стали участниками зрелищного мероприятия «Спецоперация «Лед» Фото: Евгения Суворова

В День защитников Отечества на реке Туре прошел традиционный фестиваль «Спецоперация «Лед». Изюминкой мероприятия стали автогонки.

В них приняли участие представители силовых структур и лучшие автогонщики Уральского федерального округа.

Дрифт –это красиво и мощно!

Более семи тысяч сотрудников на сегодняшний день насчитывает тюменская полиция. Ежедневно сотрудники силовых ведомств предотвращают и пресекают нарушения общественного порядка, раскрывают кражи, грабежи и разбои, угоны автотранспорта, задерживают преступников, изымают огнестрельное оружие и наркотики. Тюменские полицейские продемонстрировали высокий класс вождения автомобиля и устроили показательные задержания правонарушителей.

Фото: Евгения Суворова

14 команд показали мастерство зимнего дрифта и трековых гонок на льду (класс А-1600, Д2-классика).

– Ты лучший! Давай, поднажми! – такими криками подбадривали автогонщиков восторженные болельщики.

Как рассказала главный судья соревнования Оксана Соколова, в автомобильных гонках приняли участие 22 машины: 10 переднеприводных автомобилей, 8 – заднеприводных и автомобили «Волга» Д-2500. Тюменец Николай Куманек, мастер автомобильного спорта, профессиональными трековыми гонками занимается 12 лет.

– Мой автомобиль – «ВАЗ 2107». Обязательное требование к каждому автомобилю – каркас безопасности, специальные спортивные сиденья, выдерживающие определенную нагрузку. Выступаю сегодня в Д2-классике. Мощность двигателя автомобиля в этом классе должна быть от 100 до 140 лошадиных сил. В прошлое воскресенье занял четвертое место на финале Кубка России по автогонкам, – рассказал спортсмен. – Сейчас я и еще три участника должны будем проехать четыре круга по Туре на скорость. У каждого пилота – по четыре заезда.

Еще один участник автогонок, имеющий второй разряд, тюменец Сергей Серкин обожает дрифт. Сергей поделился секретами профессионализма.

– В первую очередь нужно разбираться во внутреннем строении автомобиля. Затем – осваивать скольжение по льду на высокой скорости. В дрифте оцениваются три основных показателя: скорость, стиль и траектория. Стиль – это эффектное прохождение поворотов (быстро и красиво). При этом задняя «корма» автомобиля немного задевает снег, который бьет фонтаном. Получается очень зрелищно.

Фото: Евгения Суворова

Траектория обычно задается судьями, которые объясняют участникам, под каким углом и как правильно проходить повороты на трассе, – говорит он. – Обычно в дрифте соревнуются двое, при вхождении в поворот важно не помешать другому гонщику. Примечательно, что к дрифту допускаются исключительно заднеприводные автомобили.

«Освобождение Ленинграда»

Зрители увидели несколько показательных выступлений. Так, курсанты центра «Аванпост» продемонстрировали приемы рукопашного боя и взятие укреп-района с помощью техники, закупленной на средства тюменцев для участников СВО.

Парашютисты выполнили прыжки с самолета «Ан-2» с флагами и дымовыми шашками на лед реки Тура. Сотрудники спецслужб показали, как проходит эвакуация раненого на вертолет.

Фото: Евгения Суворова

Состоялась военно-историческая реконструкция одного из сражений битвы за Ленинград.

Как рассказал председатель военно-исторического клуба «Сибирский рубеж» Владимир Лапшин, тюменцы наблюдали, как идет уничтожение остатков немецкой группировки после снятия блокады Ленинграда в 1944 году.

– Задействовано в реконструкции более 30 человек («бойцов Красной Армии» и «фашистов») из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени. Русские будут наступать, немцы – обороняться. Пулеметы, автоматы – все настоящее, только патроны используются холостые. Пиротехнику, которая обеспечивает звуковое сопровождение взрывов, тоже приготовили. Завершится реконструкция рукопашным боем, – рассказал Лапшин.

Фото: Евгения Суворова

Взрослые и дети рассматривали редкие экземпляры машин на выставке ретро-автомобилей и военной техники. Так, ТВВИКУ представило спецтехнику для перевозки 14 человек личного состава – бронированный «Тайфун-К» и БТР-82. Он передвигается по суше и воде, может работать на поражение воздушных и наземных целей и живой силы противника. В башне боевой машины – стационарная авиационная пушка калибром 32 мм и ПКТ (пулемет Калашникова) калибром 7,62 мм.

Фото: Евгения Суворова

Добавим, тюменцы на фестивале могли посетить различные мастер-классы (по сборке и разборке оружия от клуба «Кижеватовец», стрельбе из электронно-биатлонной винтовки), сделать снимки на память в многочисленных фотозонах, подкрепиться гречневой кашей и чаем в условиях полевой кухни.