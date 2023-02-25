Тюменская заводчица рассказала, почему некогда дружелюбные собаки резко становятся агрессивными

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Ваш любимый четвероногий друг начал рычать и огрызаться. Как быть в этой ситуации?Кинологи заявляют, чтобы перевоспитать питомца, надо понять, что его раздражает, а потом уже корректировать поведение.

- Четвероногие рычат и скалят зубы, когда им что-то не нравится, - говорит тюменская заводчица Мирослава Летицкая. - Такую реакцию могут вызывать безобидные гигиенические процедуры, нежелание подчиняться во время дрессировки. Пес может заревновать хозяина, если тот больше уделяет внимания другому питомцу или даже маленькому ребенку, а не ему. Чаще всего питомцы рычат на выпивших людей. Зарычать на владельца может и заигравшийся щенок. В таком случае нужно сразу прервать игру и дать команду «Фу». И это еще не все причины негодования.

По словам специалиста, беспричинное рычание - большая редкость. Чтобы избежать агрессивных нападок от собаки в свой адрес, необходимо с детства пресекать ее безосновательную агрессию по отношению к незнакомцам.

Однако, как утверждает Мирослава Ивановна, о причинах плохого поведения пса хозяин может догадаться и самостоятельно, если он обладает внимательностью и терпением.

- Приучайте собаку к порядку и дисциплине: кормление, прогулки, совместное времяпровождение - все в одни и те же часы. Слишком частое потакание и отсутствие запретов подрывает авторитет хозяина. Тогда пес не будет вас слушаться и начнет принимать решения самостоятельно. Если ему что-то не нравится - он открыто выражает агрессию, игнорируя команды или упрашивания, - рассказывает заводчица.

Также стоит помнить, что нельзя бить животных. Побои отрицательно сказываются на их психике и оборачиваются озлобленностью. Руки хозяина должны ассоциироваться у собаки только с лаской и похвалой, но ласку надо дозировать, все должно быть в меру.

Еще специалист рекомендует не демонстрировать чувство страха, если собака начала на вас рычать, иначе можно потерять авторитет.

- Глядите на собаку сверху вниз и не опускайтесь до уровня ее глаз. Параллельно измените интонацию на строгую и отругайте животное за плохое поведение. Если пес продолжает огрызаться - возьмите его за шкирку и прижмите к земле. Продолжайте до тех пор, пока он не подчинится, - заключила Мирослава летицкая.