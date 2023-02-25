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Дом. Семья25 февраля 2023 8:03

Тюменская заводчица рассказала, почему некогда дружелюбные собаки резко становятся агрессивными

По словам специалиста, на это есть множество причин
Светлана БОРИСОВА
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ваш любимый четвероногий друг начал рычать и огрызаться. Как быть в этой ситуации?Кинологи заявляют, чтобы перевоспитать питомца, надо понять, что его раздражает, а потом уже корректировать поведение.

- Четвероногие рычат и скалят зубы, когда им что-то не нравится, - говорит тюменская заводчица Мирослава Летицкая. - Такую реакцию могут вызывать безобидные гигиенические процедуры, нежелание подчиняться во время дрессировки. Пес может заревновать хозяина, если тот больше уделяет внимания другому питомцу или даже маленькому ребенку, а не ему. Чаще всего питомцы рычат на выпивших людей. Зарычать на владельца может и заигравшийся щенок. В таком случае нужно сразу прервать игру и дать команду «Фу». И это еще не все причины негодования.

По словам специалиста, беспричинное рычание - большая редкость. Чтобы избежать агрессивных нападок от собаки в свой адрес, необходимо с детства пресекать ее безосновательную агрессию по отношению к незнакомцам.

Однако, как утверждает Мирослава Ивановна, о причинах плохого поведения пса хозяин может догадаться и самостоятельно, если он обладает внимательностью и терпением.

- Приучайте собаку к порядку и дисциплине: кормление, прогулки, совместное времяпровождение - все в одни и те же часы. Слишком частое потакание и отсутствие запретов подрывает авторитет хозяина. Тогда пес не будет вас слушаться и начнет принимать решения самостоятельно. Если ему что-то не нравится - он открыто выражает агрессию, игнорируя команды или упрашивания, - рассказывает заводчица.

Также стоит помнить, что нельзя бить животных. Побои отрицательно сказываются на их психике и оборачиваются озлобленностью. Руки хозяина должны ассоциироваться у собаки только с лаской и похвалой, но ласку надо дозировать, все должно быть в меру.

Еще специалист рекомендует не демонстрировать чувство страха, если собака начала на вас рычать, иначе можно потерять авторитет.

- Глядите на собаку сверху вниз и не опускайтесь до уровня ее глаз. Параллельно измените интонацию на строгую и отругайте животное за плохое поведение. Если пес продолжает огрызаться - возьмите его за шкирку и прижмите к земле. Продолжайте до тех пор, пока он не подчинится, - заключила Мирослава летицкая.

Живой уголокЖивой уголок: Собаки