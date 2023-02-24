Сейте семена в кипяток! Опытная дачница рассказала тюменцам о верном способе получить хороший урожай

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Сейте семена в кипяток! Новички-огородники от такого предложения приходят в ужас, а вот бывалые дачники советуют воспользоваться этой технологией посева.

– Эксперимент посева в кипяток я проводила на сельдерее, всходы получились хорошие, урожай – отменным, – делится опытом огородница с 20-летним стажем Нина Петрова. – Прошлой весной таким же способом сеяла базилик, лук порей и цветную капусту, а потом – петунии, львиный зев и анютины глазки. Теперь все цветы так сею.

Согласно инструкции от Нины Петровой, надо взять пластиковый контейнер с землей и засыпать сверху семена, которые потом поливаются кипятком. Далее контейнер помещается в пакет и выдерживается на батарее 40 – 50 минут, потом отправляется в теплое место.

– Многие боятся, что кипяток погубит семена, но ничего такого не происходит. Оказывается, горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание, поэтому посевы и всходят лучше, – поясняет женщина.

Отметим, что землю Нина Петрова берет покупную, чтобы в ней не было сорняков. А сами посевы производит согласно лунному календарю.