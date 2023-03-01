В центре Тюмени полицейские снова дежурят в ТЦ и ищут участников «ЧВК Редан»

Фото: Виктория Гаврик

Сотрудники МВД снова дежурят в торговых центрах Тюмени. Об этом сообщали очевидцы в Telegram-каналах. Корреспондент «КП-Тюмень» отправилась лично в ТЦ, которые расположены в центре города. Информация подтвердилась. Две группы полицейских дежурят в тюменском ЦУМе, где еще вчера произошло задержание подростков. Три силовика стоят на главном входе в ТЦ, а пять с задней части здания у входа.

Фото: Виктория Гаврик

Примечательно, что сотрудники МВД документы не проверяют, просто контролируют ситуацию и стоят на посту. Предварительно, повторные рейды в ТЦ города связаны с запланированной встречей «ЧВК Редан». Интересно, что сами торговые центры полупусты, подростки предпочитают гулять вокруг здания на улице, а не заходить внутрь. Некоторые смельчаки все-таки иногда заходят, но почти сразу уходят.

Фото: Виктория Гаврик

Также экипаж полиции замечен напротив Цветного бульвара. В торговом центре «Вояж» все спокойно: полиции нет, как и подростков. Иногда несовершеннолетние ведут себя экстравагантно: снимают шапки и фотографируются, имитируя драку. Но все это происходит не на глазах сотрудников МВД, а на улице, сбоку от здания. Действительно, много подростков гуляет по центру Тюмени несмотря на мокрый снег и непогоду. Можно предположить, что ребятами движет интерес и азарт.

Фото: Виктория Гаврик

Журналисту удалось сделать несколько фотографий с места так называемого рейда на подростков. Представленные кадры сделаны в 20:00 по тюменскому времени в среду, 1 марта.