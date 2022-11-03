В Тюмени для театра армяно-российской дружбы шьют кукол из детских колготок

Премьера спектакля идет на армянском языке, затем уже переводится на русский. Фото: «Союз армян Тюменской области»

В армянском культурном центре имени Месропа Маштоца, где учатся более 400 детей, больше года действует кукольный театр армяно-российской дружбы. Он был создан для обучения детей армянскому языку с помощью сказок. Как признается руководитель кукольного театра Алмур Мурадханян, воспитывать детей лучше через игры, обычаи и другие нескучные приемы на доступном для них языке.

Фото: «Союз армян Тюменской области»

В команде художественного руководителя 13 молодых и энергичных помощников. Вместе они пишут сценарии, подбирают музыкальное и звуковое сопровождение. Премьера спектакля идет на армянском языке, затем уже переводится на русский. Выступают артисты примерно раз в месяц перед воспитанниками детских садов, школ, детских домов. Так, в последний раз зрителями кукольного театра стали четвероклассники тюменской школы № 92. Вход на все спектакли свободный.

Для «производства» кукол Алмур использует уже ненужные в быту вещи, которым дарит второе рождение: детские колготки, трикотаж, шерсть, пуговицы, нитки, картон и даже глину. Пока кукол только 15, но труппа надеется, что скоро количество актеров, в том числе и неодушевленных, увеличится.

– Как известно, национальные куклы обобщают поведение и нравы народа, рассказывают о восприятии мира и отношениях между людьми. Со времен рождения человечества куклы присутствуют в культуре всех народов. Есть много традиций, связанных с куклами. Например, в армянской культуре часто встречаются куклы по имени Нури. Они были лучшими подругами для невест: у Нури не было рта, поэтому с такой наперсницей можно спокойно поделиться любыми девичьими секретами. Или кукла Нане, олицетворяющая домашний очаг, уют. Считалось добрым предзнаменованием, если девушка накануне предстоящего замужества сама делала себе Нане и забирала ее жить в семью супруга, – рассказывает Алмур Мурадханян.

Фото: «Союз армян Тюменской области»

Театр носит имя знаменитого армянского сказочника Оганеса Туманяна, поэтому неудивительно, что в репертуаре творческого коллектива несколько постановок на основе произведений этого автора.Так, основной мыслью спектакля «Говорящая рыба» является пословица «Делай добро и бросай его в воду».

Артисты и сами сочиняют сказки, которые пропагандируют общечеловеческие ценности. Так, в спектакле «Дружба», сценарий к которому написал Алмур Мурадханян, есть сказочные герои разных национальных произведений. Это Алдар Косе из казахской сказки, молдаванка Ильяна и любимая всеми Баба-яга.

Друзья после колдовства Бабы-яги попадают в Армению, где знакомятся со знаменитыми символами страны – горой Арарат, городами Ереван, Гюмри. Герои, преодолевая различные препятствия, становятся сильнее духом и мудрее. И даже Баба-яга перевоспитывается в милую, понимающую старушку.

– Мы живем в многонациональной стране, поэтому хотим научить малышей, подростков и взрослых международной дружбе, добрососедству и милосердию, – подчеркнул Алмур Мурадханян.

Фото: «Союз армян Тюменской области»

Зрители могут не только приобщиться к театральному искусству. Тюменцы всех возрастов с удовольствием участвуют в мастер-классах по изготовлению кукол, которые организует армянский культурный центр.

Ближайший спектакль кукольного театра армяно-российской дружбы имени Оганеса Туманяна состоится 6 ноября в 13 часов по адресу: город Тюмень, улица Дружбы, 128.

Фото: «Союз армян Тюменской области»

Справка «КП»

По данным Всероссийской переписи населения, в Тюменской области проживают 25 тысяч армян. Для развития и сохранения родного языка, культуры, национальных и духовных ценностей армянского народа в регионе активно действует общественная организация «Союз армян Тюменской области», приоритетными направлениями деятельности которой являются развитие детского и молодежного образования на базе армянского культурного центра (изучение родного языка, истории, культуры и так далее) и содействие укреплению дружбы народов.