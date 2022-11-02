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Общество2 ноября 2022 7:18

«Народный участковый» Тюменской области: «Трудолюбие и чувство долга во мне заложены отцом»

Сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» Владимир Афанасьев – о том, почему стал полицейским и о командировках в Чечню и Дагестан
Источник:kp.ru
«Народный участковый» Тюменской области: «Трудолюбие и чувство долга во мне заложены отцом». Фото - 72.мвд.рф.

«Народный участковый» Тюменской области: «Трудолюбие и чувство долга во мне заложены отцом». Фото - 72.мвд.рф.

В настоящее время проходит голосование за лучшего участкового России. Редакция тюменской «Комсомолки» призывает голосовать за своего финалиста – сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» Владимира Афанасьева. В интервью журналистам издания он рассказал о себе, о любви к профессии, а также поведал интересную историю из своих будней.

МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА

– Я с самого детства готовился к службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. В школе активно занимался спортом, а после занятий вместе с отцом пропадал в гараже. Там помогал ему ремонтировать сельхозтехнику. С возрастом увлекся рыбалкой и охотой – это у меня от отца. Вообще в нашей семье Ивана Семёновича и Галины Анатольевны Афанасьевых пятеро детей. Так что ответственность за младших, трудолюбие и чувство долга во мне заложены изначально отцом, – делится Владимир.

Сразу после школы он отправился в армию. Два года служил в войсках противовоздушной обороны в Мытищах (Московская область). После демобилизации в 2007 году устроился на работу в Бердюжский отдел милиции. Служил в патрульно-постовой службе, был помощником участкового уполномоченного милиции.

Фото из архива Владимира Афанасьева.

Фото из архива Владимира Афанасьева.

А после реформирования системы МВД (в 2011 году) его перевели в голышмановский отдел, где он стал служить в отделе участковых уполномоченных полиции.

– Без отрыва от службы я окончил Ишимский юридический колледж. Ведомственную квартиру дали в поселке. Здесь у меня родилась дочка Злата и в этом году сын Иван. Он назван в честь отца, который воспитал меня, – говорит наш герой.

Владимир рассказал, что за годы своей службы уже два раза побывал в составе сводных отрядов тюменских полицейских в командировках на Северном Кавказе. В 2011-м службу проходил в Чечне. В 2019 году полгода нес служебную вахту в Дагестане.

Почему выбрал профессию полицейского? Владимир отвечает: «Каждый, наверное, смотрел сериал «Улицы разбитых фонарей». В подобных сериалах (о работе стражей порядка) некоторые высмеивают работу полицейского, другие, наоборот, прославляют и даже приукрашивают. Но работа, можно сказать, индивидуальная, ведь не каждый человек справится с ответственностью, которая лежит на наших плечах. Так как я с детства брал пример с отца, то понимал, что справлюсь со всем. Кроме того, во мне с годами росло желания помогать. Именно поэтому выбрал профессию – полицейский».

ИСТОРИЯ ПОИМКИ

Владимир рассказал занимательную историю из своих будней. Произошла она в январские морозы в самый обычный будний день, когда он с коллегой находился на закрепленном за ним участке в деревне Земляная Голышмановского городского округа.

– Мы вышли из здания администрации и сразу заметили в ста метрах машину, которая ехала «змейкой». Решили проверить, в каком состоянии находится водитель. Остановили автомобиль, водитель отпустил стекло. По сильному запаху в салоне автомобиля я понял, что человек за рулем находится в состоянии опьянения. Я только собрался сообщить об этом в дежурную часть, как лихач вдруг рванул вперед. По инерции я и стоявший рядом коллега зацепились за водительскую дверь через открытое окно. На наши требования остановиться тот не реагировал, как будто нас не слышал. В этот момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами, – уверяет собеседник.

– Я посмотрел на спидометр и увидел, что мы стремительно набираем скорость, – продолжает полицейский. – Мы, словно лыжники, зацепившись, катились на своих туфлях по снежной дороге. Мой коллега недолго продержался – отцепился. У меня тоже тысячу раз промелькнула мысль, чтобы отцепится и дать ему уйти, но ведь меня могло и бросить под колеса – скорость была около 60 километров в час. Туфли от трения уже «горели». Но в какой-то момент пришло решение – я закрутил руль из последних сил, и мы врезались в большой сугроб снега, где я и смог задержать «безумного» водителя. После всего этого лихач еще сказал «спасибо», ведь лишь бог знал, что могло случиться, не останови я его там. Сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой.

НАГРАДЫ

Эта история – очень показательная. Но хорошее отношение к своей службе подтверждают множество медалей: «За отличие в службе» 3 степени, «За отличие в службе» 2 степени, «Ветеран боевых действий», «За ратную доблесть». «За укрепление боевого содружества», «За службу на Северном Кавказе», «За боевые отличия», «Генерал А.П. Ярмолов», «Маршал Советского Союза Жуков».

Фото из архива Владимира Афанасьева.

Фото из архива Владимира Афанасьева.

А еще у него есть нагрудные знаки: «200 лет Георгиевский крест», «За отличие в службе МВД», «За отличие в службе 2 степени», а также 12 благодарностей УМВД России по Тюменской области, 5 почетных грамот, и, конечно, благодарности от граждан.

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