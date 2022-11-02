«Народный участковый» Тюменской области: «Трудолюбие и чувство долга во мне заложены отцом». Фото - 72.мвд.рф.

В настоящее время проходит голосование за лучшего участкового России. Редакция тюменской «Комсомолки» призывает голосовать за своего финалиста – сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» Владимира Афанасьева. В интервью журналистам издания он рассказал о себе, о любви к профессии, а также поведал интересную историю из своих будней.

МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА

– Я с самого детства готовился к службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. В школе активно занимался спортом, а после занятий вместе с отцом пропадал в гараже. Там помогал ему ремонтировать сельхозтехнику. С возрастом увлекся рыбалкой и охотой – это у меня от отца. Вообще в нашей семье Ивана Семёновича и Галины Анатольевны Афанасьевых пятеро детей. Так что ответственность за младших, трудолюбие и чувство долга во мне заложены изначально отцом, – делится Владимир.

Сразу после школы он отправился в армию. Два года служил в войсках противовоздушной обороны в Мытищах (Московская область). После демобилизации в 2007 году устроился на работу в Бердюжский отдел милиции. Служил в патрульно-постовой службе, был помощником участкового уполномоченного милиции.

Фото из архива Владимира Афанасьева.

А после реформирования системы МВД (в 2011 году) его перевели в голышмановский отдел, где он стал служить в отделе участковых уполномоченных полиции.

– Без отрыва от службы я окончил Ишимский юридический колледж. Ведомственную квартиру дали в поселке. Здесь у меня родилась дочка Злата и в этом году сын Иван. Он назван в честь отца, который воспитал меня, – говорит наш герой.

Владимир рассказал, что за годы своей службы уже два раза побывал в составе сводных отрядов тюменских полицейских в командировках на Северном Кавказе. В 2011-м службу проходил в Чечне. В 2019 году полгода нес служебную вахту в Дагестане.

Почему выбрал профессию полицейского? Владимир отвечает: «Каждый, наверное, смотрел сериал «Улицы разбитых фонарей». В подобных сериалах (о работе стражей порядка) некоторые высмеивают работу полицейского, другие, наоборот, прославляют и даже приукрашивают. Но работа, можно сказать, индивидуальная, ведь не каждый человек справится с ответственностью, которая лежит на наших плечах. Так как я с детства брал пример с отца, то понимал, что справлюсь со всем. Кроме того, во мне с годами росло желания помогать. Именно поэтому выбрал профессию – полицейский».

ИСТОРИЯ ПОИМКИ

Владимир рассказал занимательную историю из своих будней. Произошла она в январские морозы в самый обычный будний день, когда он с коллегой находился на закрепленном за ним участке в деревне Земляная Голышмановского городского округа.

– Мы вышли из здания администрации и сразу заметили в ста метрах машину, которая ехала «змейкой». Решили проверить, в каком состоянии находится водитель. Остановили автомобиль, водитель отпустил стекло. По сильному запаху в салоне автомобиля я понял, что человек за рулем находится в состоянии опьянения. Я только собрался сообщить об этом в дежурную часть, как лихач вдруг рванул вперед. По инерции я и стоявший рядом коллега зацепились за водительскую дверь через открытое окно. На наши требования остановиться тот не реагировал, как будто нас не слышал. В этот момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами, – уверяет собеседник.

– Я посмотрел на спидометр и увидел, что мы стремительно набираем скорость, – продолжает полицейский. – Мы, словно лыжники, зацепившись, катились на своих туфлях по снежной дороге. Мой коллега недолго продержался – отцепился. У меня тоже тысячу раз промелькнула мысль, чтобы отцепится и дать ему уйти, но ведь меня могло и бросить под колеса – скорость была около 60 километров в час. Туфли от трения уже «горели». Но в какой-то момент пришло решение – я закрутил руль из последних сил, и мы врезались в большой сугроб снега, где я и смог задержать «безумного» водителя. После всего этого лихач еще сказал «спасибо», ведь лишь бог знал, что могло случиться, не останови я его там. Сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой.

НАГРАДЫ

Эта история – очень показательная. Но хорошее отношение к своей службе подтверждают множество медалей: «За отличие в службе» 3 степени, «За отличие в службе» 2 степени, «Ветеран боевых действий», «За ратную доблесть». «За укрепление боевого содружества», «За службу на Северном Кавказе», «За боевые отличия», «Генерал А.П. Ярмолов», «Маршал Советского Союза Жуков».

Фото из архива Владимира Афанасьева.

А еще у него есть нагрудные знаки: «200 лет Георгиевский крест», «За отличие в службе МВД», «За отличие в службе 2 степени», а также 12 благодарностей УМВД России по Тюменской области, 5 почетных грамот, и, конечно, благодарности от граждан.