На предложение любимой пожениться тюменец дал согласие только через одиннадцать лет

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

Говорят, что от судьбы не уйдешь. Семейная пара тюменцев Алексея и Анны Остяковых тому подтверждение. В официальном браке они 18 лет, а знакомы 34 года.

В мае, в високосный год

– За это время успели пару раз встретиться, пару раз разойтись и нарожали в общей сложности пять детей, – рассказывает женщина.

Познакомились 15-летняя Анюта и 13-летний Алеша в родном для молодого человека городе Ялуторовске, куда «столичная штучка» приезжала к родственникам отдохнуть от шумного областного центра. Вместе гуляли, общались, ходили на танцы, посещали военно-патриотический клуб «Дзержинец». Алексей учился в Ялуторовском сельхозтехникуме (ныне аграрный колледж), Анна – в Тюменском госуниверситете.

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

– После пяти лет дружбы я захотела выйти за него замуж, «сепарироваться» от родителей, создать собственную счастливую молодую семью. Сама сделала Алексею предложение, он отказался под предлогом, что еще молод и нет денег, чтобы содержать жену и детей, – вспоминает Анна.

Тогда тюменка, назло возлюбленному, вышла замуж за своего однокурсника. Несмотря на двоих детей и семь лет совместной жизни, брак распался. Все это время Алексей не выпускал из поля зрения любимую женщину. Узнав, что она снова свободна, сделал предложение.

– Интересно, что брак мы зарегистрировали 13 мая 2004 года, вопреки всем приметам и суевериям. Во-первых, как говорят в народе, нельзя жениться в мае, иначе всю жизнь будешь маяться. А во-вторых, свадьба была в високосный год, что тоже не благоприятствует, согласно поверьям, семейному счастью. Хотели еще, чтобы 13 мая было пятницей, для пущего веселья, но для этого пришлось бы ждать еще 12 лет, а мы не хотели! – смеется Анна Остякова.

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

Дети женщины от первого брака тепло приняли Алексея и почти сразу же попросили разрешения называть его папой. Про родителей молодоженов и говорить нечего: мамы давно были знакомы друг с другом.

Дом за …сына

В 2005 году у Остяковых родилась совместная дочь Варвара, следом за ней, в 2006-м – Наталия.

– Супруг мечтал «разбавить» женское царство и стал просить, чтобы я родила ему сына. Я поставила условие: только если будет собственный частный дом для большой семьи.

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

В СНТ «Яровское» начали стройку семейного гнезда в 2008 году, через два года была готова коробка, и Алексей напомнил о моем обещании родить ему сына. Я говорю: «Так в доме пока жить невозможно, есть только стены, окна, крыша и пол». Он ответил, что дом есть, а насчет того, чтобы в нем можно было и комфортно жить при этом, уговора не было. Пришлось мне выполнять свое обещание, – говорит женщина. – Так 4 марта 2012 года появился на свет наш младшенький, Василий.

Для безопасности малыша многодетному отцу семь раз пришлось переделывать лестницу на второй этаж. И ползать в строящемся доме ребенку никак нельзя, полы не были для этого предназначены, поэтому родители просили малыша, чтобы он побыстрее стал ходить. Так и вышло – Василий пошел довольно рано, в 9 месяцев.

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

Супруги уверены: не важно, кем будут дети по профессии. Главное, чтобы они стали порядочными и счастливыми людьми. Старались развивать, конечно. Дети занимались спортом, вокалом, деревообработкой и многим другим.

В настоящее время Варвара учится на повара в Ялуторовском колледже, Наталия – в Тюменском колледже искусств, Василий занимается в школе развития интеллекта, посещает занятия по скалолазанию.

Старшие дети уже работают. Сын Алексей – на мебельном производстве, дочь София – в кофейне. Кроме того, она еще рисует картины на заказ, так как по образованию – художник. Жизнь Остяковых всегда была насыщена событиями: постоянно надо то на тренировки, то на соревнования, то на выступления, то поделки готовить в школу.

– Стараемся воспитывать сыновей и дочерей демократично, быть друзьями в лучшем смысле этого слова. Иногда, конечно, приходится применять суровые меры. Старших воспринимаем как полностью самостоятельных людей. С подростками чуть сложнее, у них свои интересы, свои правила, и, как они считают, своя взрослая жизнь. Самый младший – самый сложный для нас. Он весёлый, шумный мальчик. Иногда очень утомляет своей активностью.

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

Друзья наших детей тоже частые гости у нас. Общаемся с ними, иногда звонят, спрашивают советов в каких-то сложных ситуациях, – рассказывают Алексей и Анна.

У детей есть и домашние обязанности, согласно возрасту. Помыть за собой посуду, накормить домашних животных, сделать уборку. В частном доме всегда много строительных работ, с которыми отцу помогают мальчики. Девочки ответственны за семейное меню, вместе с мамой пекут торты и готовят гуляш.

– Как-то подарили мне на день рождения козу, чтобы поила детей полезным молоком. «Мужа» козе мы не нашли, так и остались без молока, зато дети с удовольствием ухаживали за животным, – говорит Анна. – На мясо пустить мы козу не смогли, поэтому отдали ее в добрые руки другим хозяевам.

Любовь всего дороже

Секреты семейного счастья семьи Остяковых хоть и просты, но очень важны. В первую очередь супруги должны стараться понимать и прощать друг друга, особенно по пустякам, идти на компромисс.

– Мы оба очень темпераментные. Бывает, разругаемся в пух и прах. Думаем – все, развод. Потом посидишь, подумаешь – нет, семья и любовь всего дороже, – признается Алексей.

Да и Анну не зря коллеги называют «голубем мира» – женщина, по возможности, избегает конфликтных ситуаций и на работе, и дома.

– Семья – это ежедневный совместный труд. Над отношениями, своим характером – у каждого есть недостатки. Если один старается, а другому все равно, то ничего не получится. Обиды и недомолвки только усугубят ситуацию, поэтому поможет конструктивный диалог, – считает Анна.

Фото: из архива Алексея и Анны Остяковых

Такие же советы родители дают и старшему сыну, который недавно женился и уже порадовал родителей внуками. На годовщину свадьбы Остяковы всегда надевают то, в чем они были в ЗАГСе: Анна – белое платье невесты, Алексей – костюм жениха.

– Пока мы вмещаемся в нашу одежду, значит, не все так плохо, – шутит тюменка. – Мечтаем выбраться куда-то в отпуск – и только вдвоем.

Любит семья и совместные, вместе с детьми, просмотры кинофильмов под чипсы и газировку. Да, с точки зрения диетологии это вредные продукты, но иногда можно себя побаловать!

В большой дружной семье Остяковых несколько лет назад появилась еще одна традиция: раз в год устраивать фотосессии. У профессионального мастера, в студии. Красивые яркие снимки останутся в фотоальбоме (печатном и электронном) на память следующим поколениям.