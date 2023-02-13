От Гермионы до Ван Дамма: россиянка создает кукол-двойников звезд

Нарисованная Гермиона - буквально одно лицо. Фото: из архива Анны Булатовой

– Меня зовут Анна, творческий псевдоним Мадам Бу. Мне 40 лет, живу в Тюмени с мужем и двумя детьми. Отработав 5 лет по специальности «Маркетинг и связи с общественностью», ушла в декрет, во время которого решила найти творческое дело по душе. Перепробовав несколько видов деятельности, от депиляции до изготовления украшений из полимерной глины, добралась до кукол. Ими и занимаюсь до сих пор, – рассказывает женщина. – Муж поддерживает и уважает мое дело, всегда дает советы и помогает с реализацией некоторых проектов.

Увидела и влюбилась

В конце 2013-го года Анна пошла в детский магазин искать куклу в подарок племяннице. Ассортимент разочаровал. Но тут она увидела кукол Monster High и влюбилась. Таких разных, интересных, качественных и функциональных кукол тюменка видела первый раз в жизни!

– Цена на них на тот момент была достаточно высокой, так как возили кукол из США с бешеной наценкой. Дома начала гуглить, где купить дешевле и натолкнулась на фото куклы OOAK (аббревиатура расшифровывается как «One Of A Kind», что в переводе с английского означает «единственный в своем роде», - Прим. Ред.). Я пришла в такой восторг, что захотела сама попробовать перерисовать похожую. А дальше были поиски материалов, просмотры мастер-классов, пробы и ошибки. Людям понравилось то, что я делаю, хотя поначалу у меня получалось не совсем идеально. Просто рисовала то, что нравилось, и в меру способностей. Со временем отработала навыки, начала экспериментировать, появился свой стиль и предпочтения, – вспоминает Анна Булатова. –Специализированного художественного образования у меня нет. Однако сколько себя помню, рисовала и лепила. Традиционной живописью заниматься не хотелось, а никаких других вариантов в Тюмени в 90-х годах не предлагали.

Это Мадам Бу, или попросту Анна. Фото: из архива Анны Булатовой

Когда Анна начала рисовать, училась по мастер-классам в сети, читала много специализированных форумов. Информации было тогда очень мало, и то, в основном, на английском языке. Сейчас существует большое количество отличных платных и бесплатных мастер-классов от русскоязычных авторов и материалы для работы доступны. Так что начинающим кукольным художникам гораздо легче.

Больше хобби, чем работа

Мастерица изготавливает кукол вот уже 9 лет.

– Я не делаю кукол с нуля, а беру фабричные или авторские и преобразую их. Рисую новые лица, делаю парики и прошиваю волосы, могу нарастить уши или грудь или спилить лишнее. Количество кукол, которых я изготовила, не смогу сказать даже приблизительно, никогда не считала, – подчеркнула она.

Для работы требуются акварельные и другие профессиональные высоко пигментированные карандаши, акриловые краски, специальные закрепляющие лаки, пастель, огромное количество различных химических жидкостей и составов, различные кисточки. Главное – все материалы должны быть очень высокого качества, чтобы нарисованное лицо не испортилось и не потускнело со временем, а также выдержало уход за куклой.

Коллекция кукол Анны. Фото: из архива Анны Булатовой

Рисовка одного лица занимает от 2 дней до полутора недель. Анна не успокоится до тех пор, пока не будет довольна результатом. Если нужны дополнительные изменения, например, модификации лица и тела, парик, то процесс занимает, в среднем, две недели. Стоимость готовой куклы ООАК составляет, в среднем, 7–15 тысяч рублей. Времени уходит зачастую очень много, потому мастерица готовые работы на продажу выставляет редко. В основном, перерисовывает лица и работает с волосами на заказ.

– Чтобы это увлечение стало бизнесом, причем действительно прибыльным, нужно расширяться, нанимать людей, снимать помещение. В данном сегменте рынка это не представляется возможным. Это не потоковое производство, а авторская работа. Многие мастера взаимодействуют только с одним типом кукол. Хороших швей в таком миниатюрном формате найти еще труднее. Большинству вообще не нравится работать на заказ, делают только для души. Поэтому я пока остановилась на текущей формате: больше хобби, чем работа, – рассуждает Анна Булатова.

Для коллекционеров из разных стран

Тюменка тоже собирает свою небольшую коллекцию. Она разнонаправленная, однако, большую часть составляют куклы Barbie. Например, есть редкие портретные куклы Одри Хэпберн и Фрэнка Синатры. Коллекция остается небольшой, потому что почти нет времени на своих кукол. Перерисованных несколько, в том числе, от коллег по хобби.

Процесс изготовления кукол совсем не прост и даже вреден для здоровья.

– Приходится много часов в день проводить в застывшей позе, напрягая глаза. Это еще никому не улучшало самочувствие. Стараюсь делать долгие перерывы на другие действия, разминку. Сейчас лечу спину, хожу на лечебную физкультуру, занимаюсь здоровьем, – говорит Анна Булатова. - Токсичность некоторых материалов до того, как они высохли и стали абсолютно безопасными на поверхности лица, тоже не добавляет приятных моментов. А сейчас еще сложно достать некоторые нужные материалы. В нашей стране они не продаются, а аналогов из-за высокой стоимости ингредиентов и процесса не делают.

Это тоже одна из кукол Анны. Красотка, не правда ли? Фото: из архива Анны Булатовой

Отдельный и очень затратный по времени и эмоциональному состоянию процесс – это общение с клиентами. Нанять стороннего человека, который бы обладал всеми нужными знаниями нюансов работы и говорил минимум на двух языках, Анне пока не удалось,

Кукол и фигурки заказывают коллекционеры от 18 до 70 лет из разных стран. Многие просто ставят на полку и любуются. Другие – фотографируют, переодевают. Некоторые играют, делают целые фотоистории.

Невозможно сказать, какие куклы самые популярные сейчас у взрослых. Есть огромное количество направлений: люди, предпочитающие кукол-детей, как Paola Reina или советских игрушек детства, фанаты различных Barbie, коллекционеры экшн-фигурок типа Phicen, авторских шарнирных БЖД. Многие собирают совершенно разные форматы.

Как признается Анна, ее мечта – увидеть красивую и качественную массовую куклу российского производителя. Самая известная фабрика «Весна» занимается только производством кукол-детей, к сожалению.

Ван Дамм и Кира Найтли

Тюменка очень редко повторяет работы. Это для нее не очень интересно. Гораздо увлекательнее создавать каждый раз что-то новое. Чаще всего спрашивают про звезд кино, иных знаменитостей или персонажей видеоигр. – Рисовала Шона Коннери, Киру Найтли, Анжелину Джоли, героев сериала «Сверхъестественное» и многих других. Очень популярны в последние годы запросы на корейских певцов и актеров. В основном, заказывают тех, чьи фигурки не производились никакой крупной компанией, которых невозможно купить, – говорит мастер.– Люблю кукол Барби и Кен за доступность, качество и большое количество выпущенных вариантов лиц и фигур. Можно подобрать основу практически под любой проект. В последние пару лет увлеклась экшн-фигурками. Головы можно как приобрести, так и заказать 3D-модель и отливку мастерам, подобрать нужное тело и сделать кого-угодно.

Из куклы, сфотографированной в третьем снизу окошке, получился Нурлан Сабуров. Фото: из архива Анны Булатовой

Из непричесанной рыжульки - в Миллу Йовович. Фото: из архива Анны Булатовой

А это длинноволосый Тейлор Лотнер, незабвенный Джейкоб из «Сумерек». Фото: из архива Анны Булатовой

Одежду, аксессуары и обувь для кукол Анна поначалу делала сама, но их качество не устроило. Нужно было идти на курсы шитья и нарабатывать опыт годами. Пришлось покупать готовые вещи.

– Дело в том, что к портретным куклам у коллекционеров очень высокие требования. Одежда и аксессуары должны быть максимально реалистичными. Будто человеческими, но уменьшенными в несколько раз. Пока такое качество могут обеспечить только ограниченное количество специализированных мастеров в мире и некоторые небольшие производства в Китае, – пояснила мастер.

Жан Клод Ван Дамм собственной персоной. Фото: из архива Анны Булатовой

Маленькие копии своих детей

Добиться фотографического сходства лица куклы с нужным персонажем очень непросто.

– В этом основная сложность и причина того, почему я не даю мастер-классы по портретной рисовке. Рисуй то, что видишь? Нет, видят все по-разному, а изобразить нужные пропорции на объемной поверхности непривычными материалами не могут сходу даже профессиональные художники традиционной живописи. Рисую до тех пор, пока не добьюсь максимального сходства. Наверное, так, – рассуждает Анна.

Бывают необычные заказы. Как-то молодой человек заказал преобразование куклы Tonner 40 см высотой в подарок своей девушке на помолвку. Судя по всему, равнодушной она не осталась.

Бывает, родители заказывают маленькие копии своих детей в качестве приятного напоминания о ребенке в определенном возрасте. Иногда дети сами с удовольствием играют с такими персонажами. Однако стоит сказать, что куклы ООАК в целом не предназначены для детской игры, это предмет искусства.

– Изготовление кукол позволяет мне реализовать свой творческий потенциал и приносит огромное удовольствие. Мне очень нравится делать людей счастливыми, когда они получают свою идеальную куклу или фигурку. Заработок позволяет покупать кукол для своей коллекции и для работы, а также не терять интерес к этому делу, – подытожила Анна Булатова. – Хотелось бы попробовать разные форматы, поработать с различным авторскими куклами, освоить другие технологии и материалы. И продолжать исполнять заветные мечты взрослых кукольных коллекционеров.

Анне приятно, что члены семьи и друзья серьезно относятся к такому увлечению. Поначалу были шутки из серии «ты же взрослая, а все в куклы играешь», но это быстро прошло: особенно когда появились ценители работы художницы из других стран. По мнению Анны, коллекционирование кукол - весьма солидное и уважаемое дело. Стоимость некоторых авторских экземпляров у коллекционеров обходятся в сотни тысяч, с возрастом только повышаясь в цене и являясь отличным капиталовложением.

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