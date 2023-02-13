В Тюменской области нашли изуродованного котика. Как идет расследование дела, как себя чувствует животное и как ему помочь

Фото: Светлана Мясникова

В Ялуторовске в перемотанной скотчем коробке, на помойке, нашли кота-шотландца в крови и с отекшими глазами. Как выяснилось, живодеры не просто выбросили кота в мусорку, но и пытались его задушить — на шее у животного остались следы от веревки. Несмотря на страшные увечья, котик, которому дали кличку Живчик, действительно остался в живых!

Очередной случай жестокого обращения с животными произошел 11 февраля. Пушистика услышали неравнодушные прохожие и обратились за помощью в ветклинику. В группе «Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск» активисты рассказали о результатах осмотра животного специалистами. Ветеринары диагностировали у Живчика отек слизистой ротовой полости от удушения и отек коньюктивы глаз. К счастью, все органы кота целы, а глаза на месте.

Мусорка, где нашли кота. Фото: Светлана Мясникова

Как рассказала корреспонденту «КП-Тюмень» основатель группы помощи бездомным животным «Кукла» Светлана Мясникова, зрение у Живчика восстановится, как только сойдет отек, который перестанет перекрывать зрительное поле. Сейчас специалисты стабилизируют психоэмоциональное состояние животного с помощью медикаментов и занимаются симптоматическим лечением. По словам Светланы, кот однозначно не дикий, а домашний мурлыка. В коробке, в которой нашли Живчика, лежала деталь от конструктора «Лего», поэтому можно предположить, что в этой семье живут дети.

После случившегося во многих пабликах Ялуторовска и Тюмени жители яростно обсуждают произошедшее, требуя наказать живодеров. Через соцсети горожане обратились к сотрудникам межмуниципального отдела МВД «Ялуторовский», чтобы те разобрались в случившемся. На данный момент по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшего.

В этой коробке и сидел Живчик. Фото: Светлана Мясникова

Со слов Светланы Мясниковой, она сама звонила в дежурную часть, чтобы сообщить сведения, которые напрямую могут помочь найти преступника. Однако в дежурной части Светлане ответили: «А вы знаете, его никто не душил, это у него заболевание глаз такое, кот больной!». Когда Светлана возмутилась и перечислила полученные увечья коту, дежурный смял разговор и больше ничего не стал говорить.

- Это что получается? Если домашний кот заболел, значит, его можно выкинуть как ненужную вещь в мусор чуть живого, и никто никого не будет искать? Я почти уверена, что никто не ходил по квартирам и никого не опрашивал, а над нами просто смеются. Мои глаза с начала трагедии не просыхают от слез, - прокомментировала Светлана Мясникова.

Веревка, которой душили кота. Она тоже лежала в коробке. Фото: Светлана Мясникова

Сейчас Живчик находится на передержке у одного из волонтеров и получает необходимое лечение. На сегодняшний день неравнодушные собрали более 24 тысяч рублей на лечение кота, но пожертвования все еще требуются, поскольку лечение и восстановление займет примерно две недели.