Под Тюменью освятили крест на месте остановки Августейших узников - семьи Николая II

Освящение креста в Иевлево Тюменской области Фото: Евгения Суворова

Памятный поклонный крест освятили в селе Иевлево Ярковского района Тюменской области. Именно здесь в 1918 году после многокилометрового переезда остановился арестантский обоз с Августейшими узниками: Императором Николаем II, Императрицей Александрой Фёдоровной, Великой Княжной Марией Николаевной с приближенными. Все они двигались из Тобольска в Екатеринбург.

Все готово к освящению креста Фото: Евгения Суворова

Символ христианства решили воздвигнуть стараниями духовенства и местных жителей возле строящейся церкви Архангела Михаила. Когда-то на месте храма был маслозавод, потом здесь дважды строили администрацию, которая дважды сгорела. Поэтому решили, что на святом месте вновь построят церковь. При ней Фонд «Елисаветинско- Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) намерен создать музей и духовно-просветительский паломнический центр.

На этом месте в 1918 году останавливалась на ночлег семья императора Николая II Фото: Евгения Суворова

По словам председателя Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой, люди на тюменской земле стремятся к новым достижениям и к духовному просвещению.

- В селах Иевлево и Борки обязательно нужны духовно-просветительские паломнические центры, - считает Анна Громова. – Наша задача - образовательная, и музей – самая эффективная форма исторического просвещения. Здесь можно создать музеи Ямщинской слободы, Сибирского пути, музей узников Сибири. Тематика обширна, ведь экспонатов и артефактов путешествия по Сибири предостаточно. Уверена, что местные умельцы-мастера смогут обеспечить гостеприимство туристов и возродить народные промыслы.

Председатель ЕСПО Анна Громова Фото: Евгения Суворова

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, когда с Анной Громовой начинали работу над «Императорским маршрутом», за основные локации взяли Тюмень и Тобольск, а Музей семьи Николая II стало жемчужиной маршрута в Тюменской области.

- Сейчас мы говорим о том, что в «Императорский маршрут» нужно включать те места, где были страстотерпцы. Многие территории выбирают туризм как одно из направлений развития. Уверен, что многие предприниматели будут подключаться к развитию поселений в рамках туристических проектов, - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Жители села Иевлево участвуют в торжественном освящении креста Фото: Евгения Суворова

На освящении креста присутствовали участники Юбилейных XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений «Августейшие сестры Елизавета и Александра – подвиг милосердия». Международную научную конференцию, которая завершится завтра, 1 ноября, в Москве, посетили историки, краеведы и представители музейного сообщества со всей страны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В музее Семьи Императора Николая II в Тобольске с успехом проходит выставка «Милосердное служение Императрицы Александры Фёдоровны», приуроченная к 150-летию со дня рождения святой Царственной страстотерпицы. Экспозиция создана Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Тюменского музейно-просветительского объединения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что историко-культурный проект «Императорский маршрут» стал частью выставки Минкульта «Музейные маршруты России».