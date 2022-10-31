В Тюменской области строительство межвузовского кампуса перенесут из Зареки в другое место

Фото: Тюменский кампус.рф

В Тюменской области пересмотрели планы по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в заречной части города. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении к жителям региона. По его словам, студенческий кампус должен был стать новым центром Тюмени.

– На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей. Но в современных условиях мы должны экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. Несколько таких есть в государственной собственности. Высвободившиеся деньги мы направим на строительство объектов кампуса. Варианты размещения мы обсудим позже.

Александр Моор подчеркнул, что изменения места размещения кампуса означает прекращение КРТ в заречной части Тюмени. Тем не менее трансформировать центр города всё-таки будут.

– Мир меняется, и, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны улучшать городскую среду, качество которой стало важным фактором привлекательности населенных пунктов. Созданные в той же Зареке микрорайоны показывают, какой должна быть современная городская среда. Инициативы будем поддерживать и в дальнейшем, – подчеркнул Александр Моор.

КСТАТИ

1 ноября 2022 года правительство Тюменской области направит проект бюджета на 2023 год, который будет «напряженным». Как отметил Александр Моор, правительство региона сохранит все социальные обязательства, так что бюджет области останется социально ориентированным.