«Школа студенческой весны» поможет тобольской молодежи подготовится к фестивалю «Студенческая весна»

Фото: Школа Студвесны | Тобольск, соцсети

13 февраля в Тобольске стартует ежегодный проект «Школа студенческой весны». Ученики средних специальных и высших учебных заведений подготовят вместе с экспертами номера по пяти творческим направлениям (музыкальное, танцевальное, театральное, мода и оригинальный жанр). Участники с лучшими постановками отправятся на Областной фестиваль «Студенческая весна».

Подготовиться студентам поможет команда мультицентра «Моя территория» совместно с Комитетом по делам молодежи Тобольска. Обучающиеся посетят интенсивы от областных экспертов и получат обратную связь. Затем участники пройдут кастинги по по выбранным направлениям (музыкальное, танцевальное, театральное, мода и оригинальный жанр). По итогам отбора лучшие номера представят на городском гала-концерте «Школы студенческой весны».

- «Школа студенческой весны» в Тобольске - ежегодный проект, в котором студенты города проходят подготовку к областной Студвесне в формате «школы». Это отличный шанс для участников проявить свой творческий потенциал и получить отзыв от местных и региональных экспертов - рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Кстати, студенты, которые будут регулярно посещать репетиции и мастер-классы, получат в подарок мерч в фирменном стиле «Студенческой весны».

Подать заявку можно до 26 февраля в группе мультицентра «Моя территория» соцсети «ВКонтакте».