Участница шоу «Битва экстрасенсов» – о домовых, фотографии Брежнева и предсказаниях на картах Таро

Дар видеть и чувствовать то, что другим неподвластно, Валентина ощутила в детстве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тюменский таролог Валентина Лемягова стала известна на всю страну после выхода в эфир популярного телешоу «Битва экстрасенсов». Говорит, дар видеть и чувствовать то, что другим неподвластно, ощутила в детстве.

– В деревенском доме у бабушки жил домовой, но мои слова о нем никто всерьез тогда не воспринял. А я слышала, как он ходит. Потом попросила домового, чтобы доказал свое существование моим родным. Это произошло, и мне поверили, – вспоминает тюменка. – По молодости была еще одна ситуация. Я общалась с человеком, но ни разу не видела его уже умершую маму: ни вживую, ни на фотографиях. Потом она пришла ко мне во сне и попросила кое-что передать ее уже взрослому ребенку. Я хорошо запомнила и точно описала ее внешность: цвет волос, прическу, даже рельеф кожи.

В феврале 2022 года Валентина оказалась на грани жизни и смерти. Она не могла спокойно спать, потому что во сне «улетала в другие измерения и черные воронки». Женщина прошла долгий период реабилитации, возрождаясь, как Феникс.

Экстрасенс Валентина Лемягова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Божественный дар

После перенесенных переживаний и возвращения к нормальной жизни дар Валентины усилился. Тюменка подчеркивает, что работает с людьми «на тонком энергетическом уровне» и часто приходит на помощь даже незнакомым людям.

Однажды она спасла жизнь маленькому ребенку, увидев во сне, что в легких малыша пластиковый предмет. Валентина рассказала об этом маме мальчика и посоветовала отправить его на компьютерную томографию. Оказалось, что у ребенка действительно возникли проблемы с дыханием: в бронхах врач обнаружил инородное тело.

Другой случай. Подруга Валентины собралась замуж за «шикарного» мужчину. Однако после знакомства с избранником подруги женщина посоветовала влюбленной девушке бежать от него.

– Увидела их совместное будущее: он «повесит» на подругу невыплаченные кредиты и оставит одну с ребенком, – вспоминает таролог. – Подруга не поверила, решила, что я ей завидую, и прекратила общение. Через полтора года всё получилось именно так, как я предсказывала.

Более того, мужчина оказался женатым. При этом Валентина против того, чтобы человек заглядывал в будущее из праздного любопытства.

Дело непростое

Искусство владения картами Таро предсказательница изучала три года. По ее словам, они всегда покажут, что «гложет» человека и с чем он пришел на встречу: с реальной проблемой или развлечься. Поэтому обманывать ее нет смысла.

– Работа с энергией – дело непростое, кропотливое, поэтому, если у человека всё в жизни хорошо, не стоит даже обращаться ко мне, – говорит Валентина.

Карты Таро, на которых гадает Валентина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дар прорицания – это, с одной стороны, редкий талант, а с другой – тяжелая ноша. Медиум признается, что каждому экстрасенсу восстанавливаться помогают собственные методики.

– Я ставлю определенную защиту, например особым образом заряжаю свечи. Если у меня нет возможности выехать на природу и там подготовить к работе свою атрибутику так, как мне нужно, использую некоторые методы, которые можно применить в домашних условиях.

Рядовому человеку расклад на картах не будет понятен. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заявка на победу

Неудивительно, что яркая, непохожая на обычных людей женщина стала участницей телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Валентина Лемягова ждала, когда откроется кастинг на телепередачу, и отправила туда заявку.

– Спустя полгода позвонили организаторы и сказали, что они готовы пообщаться по скайпу, – рассказывает участница шоу. – Прошла испытание «Черный конверт» и с высокой точностью определила, что там фото человека, который сидит на троне, имеет власть, у него много денег и его нет в живых. Там была фотография Брежнева. Затем нужно было рассказать про девушку, где я (с помощью карт Таро) определила её биографию с 99-процентным совпадением. Ошиблась только в работе. Карта показала кошку и цветы, и я подумала, что она художник, а она оказалась ветеринаром.

Из пяти тысяч заявок претендентов по скайпу были отобраны 150 участников шоу.

– Перелёт и проживание в Москве – за счет участника. У меня не было ни капли сомнения в своих способностях, и я полетела, – говорит экстрасенс. – Прибыли мы рано утром на место встречи всех экстрасенсов. Нас проверили по спискам и фото, посадили в комфортабельные автобусы, и мы двинулись в лес, где снимали. Я надела лабутены и при первой же проходке очень пожалела об этом. Переодеться возможности уже не было. После этих съемок нас снова посадили в автобусы, и мы поехали в другое место, на поляну. Там нам сказали достать все атрибуты и прямо здесь, на месте, проявить себя и свои способности.

Кто-то хлестал кнутом и кричал, кто-то вызывал духов, а Валентина сидела молча и медитировала, затем пошла знакомиться с остальными участниками «Битвы экстрасенсов».

– Встретила добрых, позитивных и действительно уникальных людей. Однако среди участников телешоу было много и негативных, злых представителей рода человеческого, «высасывающих» энергию друг у друга. Ко мне подходили, прикасались и даже водили руками за спиной, проводя свои низкочастотные манипуляции. Хорошо, что я мощь и сила, меня так просто не возьмешь!

Глубокой ночью уставшие, участники отправились на испытание «Ширма».

– Там нас ждал сюрприз: в этот раз была не ширма, а большой куб. Нам дали время, возможность работать инструментами, чтобы почувствовать, что или кто находится в кубе. Я использовала карты, свечу и внутреннюю интуицию. Возле куба меня охватил животный страх, четко слышала дыхание (значит, там нечто одушевленное). Решила, что внутри куба – зверь. На самом деле там была спрятана спящая девушка.

О том, что ждет Россию в будущем, Валентина говорит спокойно: всё будет хорошо, но для этого нужно время. Ну что ж, ждем...

Ранее мы рассказывали, как в Тюмени проходил кастинг шоу «Битва экстрасенсов». А на днях победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в страшное ДТП в Подмосковье. А ещё мы рассказывали, как концертные агенты экстрасенса Николь Кузнецовой угрожали нашему журналисту расправой за этот материал.