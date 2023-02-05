В районах Тюменской области появятся аллеи в честь педагогов Фото: Александр Тарасов

В течение всего года предусмотрено множество мероприятий в честь педагогов. 2023 год объявлен президентом страны Годом учителя и наставника. В связи с этим в регионе пройдет множество мероприятий, посвященных главным героям этого года.

Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, предусмотрено участие педагогов в значимых федеральных мероприятиях, например в конкурсах, олимпиадах, форумах, съездах, семинарах, акциях, научных конференциях и т. д., а также организация и проведение региональных событий. В их числе создание в каждом муниципалитете аллей в честь педагогов и наставников.

Также в области состоятся торжественные приемы педагогов, будет организован творческий вечер, посвященный Дню учителя, состоятся конкурсы профессионального мастерства, направленные на совершенствование системы взаимодействия учителей и наставников.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Абатском районе появилась аллея Учителей. Школьники посвятили каждое дерево конкретному учителю.