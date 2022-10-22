Пять человек, включая ребенка, пострадали в страшном ДТП на перекрестке в Тюмени

От автомобиля осталась лишь груда металла
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Пять человек получили травмы в страшном ДТП, которое произошло накануне, 21 октября, в 21.15 на пересечении улиц Троцкой и Промзона в Тюмени.
Так выглядела авария накануне вечером
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, на этом участке столкнулись BMW и «Фольксваген».
В аварии пострадал 14-летний подросток
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не пропустил BMW, выезжая со второстепенной дороги на главную. В аварии ранены четверо взрослых и один ребенок.
Авария произошла на окраине Тюмени
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Оба водителя – 37-летний мужчина и 38-летняя женщина – получили тяжелые травмы. Также травмы получили 14-летний пассажир BMW и двое пассажиров «Фольксвагена» - 26 лет и 41 года.
От автомобилей практически ничего не осталось
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Напомни, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о массовой аварии в Тобольском районе, которая произошла в это же время в Тобольском районе. В ней пострадали четыре человека, включая малыша в возрасте 1 года 10 месяцев.