Для Ишимских школьников и студентов проведут курс по гибким навыкам

Фото: Моя территория. Ишим

С 8 по 25 ноября в Ишиме пройдет образовательный марафон «На скилле». Участникам расскажут о способах развития гибких навыков. Марафон пройдет в онлайн и офлайн форматах. Участие бесплатное по регистрации.

Подать заявку на событие можно до 6 ноября. Школьники 9-11 классов и студенты 1-3 курсов смогут поучаствовать в интенсивах по развитию софт-компетенций под кураторсвом региональных и федеральных экспертов.

Молодые люди узнают о том, как принимать позицию оппонента и как разрешать конфликтные ситуации, как фильтровать, анализировать входящий информационный поток, эксперты расскажут о тайм-менеджменте и навыке делегирования, способах подачи информации, а также о креативных подходах к решению задач.

Участники будут получать баллы за участие и выполнение домашнего задания по каждому блоку, в финале полученные баллы можно будет обменять на сувенирную продукцию.

— Вся наша жизнь стремительно развивается, а вместе с ней увеличивается количество коммуникаций, особенно у школьников и студентов. Через общение с другими людьми мы растем и достигаем результатов, в этом деле хорошим помощником выступают «гибкие навыки». Я считаю, очень важно прокачивать софт-компетенции, ведь они выступают хорошим фундаментом для построения карьеры и достижения личных целей, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.