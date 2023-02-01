«Тортодел – непростое занятие»: в Тюмени молодая мама печет удивительные торты с забавными надписями и живыми цветами

Фото: из архива Анастасии Медведевой

Тюменский кондитер-самоучка Анастасия Медведева семь лет назад, находясь в декретном отпуске, искала для себя занятие. Хотелось дело по душе.

Настя перепробовала все, пока не стала кондитером. Фото: из архива Анастасии Медведевой

Поначалу вытекал крем и расплывалась начинка

– Пробовала разные направления: от ногтевого сервиса до флористического оформления, но все казалось не то. Тогда на страницах в социальных сетях стали появляться блогеры, я наткнулась на молодую маму, которая тоже была в декрете и пекла торты. Я пересмотрела все ее видеосюжеты, начала читать в интернете о домашних тортоделах, собирать различную информацию. Эта тема очень заинтересовала, и я решила попробовать, – вспоминает Медведева. – Конечно, поначалу то, что у меня выходило в итоге, трудно было назвать тортом: не получался бисквит, вытекал крем, расплывалась начинка, но моя семья была рядом и поддерживала меня, облизывая очередную ложку с лакомством.

Методом проб и ошибок женщина собрала свой первый торт, который, как ни странно, доехал до другого конца города и не развалился при этом. Все торты, которые делала Анастасия, расходились по друзьям и родным. О том, что ее увлечение будет приносить доход, даже и не думала.

– 31 декабря 2019 года под ëлочкой нашла новогодний подарок от мужа: профессиональные инструменты, миксер, формы и различные ингредиенты. Это стало отправной точкой. Я задумалась о развитии своего хобби и начала реализовывать себя в этом направлении, – говорит тюменка.

Без заменителей и усилителей вкуса

В тортах Анастасия использует только натуральные продукты, тщательно выбирает, изучает их состав.

– Я ценю и уважаю своих заказчиков, и для меня важно качество кондитерских изделий. В нашем городе множество специализированных магазинов, где я и закупаю необходимые продукты и инструменты. Нет необходимости самостоятельно искать, например, бельгийский шоколад и выписывать его из заграницы, поскольку он всегда есть в наличии в тюменских супермаркетах. Никакие санкции не повлияли на ассортимент, – подчеркнула мастерица.

Торт на 14-летие. Фото: из архива Анастасии Медведевой

Конечно, торт, сделанный вручную, очень отличается по вкусу, качеству и цене от тортов из магазина. И это объяснимо. В тортах ручной работы не используются заменители, загустители, усилители вкуса и так далее. Немаловажную роль играет и оформление торта: каждый индивидуален и делается с учетом вкусов и пожеланий заказчика.

Шары, звезды или цветы – благодаря умелым рукам и современному оборудованию исполнится любой каприз. Для изготовления торта, помимо духовки и беспрерывной работы электричества, нужны специальные формы, лопатки, венчики, а также хороший мощный миксер.

Торт на годик. Фото: из архива Анастасии Медведевой

Сел и съел!

По словам Анастасии, в ее практике были тортики не совсем стандартные. Многим клиентам нравятся забавные надписи: «Ведьмы не стареют», «Не старый пердун, а винтажный газогенератор», «Паспорт врет: маме 18!», «Уже не персик, но еще не курага», «Покажу, где лось!» «Бац – и 30». Заказывали торты в виде героев аниме, цифры, сердца, кольца…

Торт Playboy. Фото: из архива Анастасии Медведевой

Самый дорогой двухъярусный торт стоимостью 13 тысяч рублей пекла на свадьбу. Помимо инициалов жениха, невесты и других свадебных атрибутов, он был украшен живыми розами, хризантемами и альстромериями.

Торт на свадьбу. Фото: из архива Анастасии Медведевой

– Есть мини-тортики, весом до 800 граммов, этих «малышей» называю «большой пироженкой». Сел и съел! Тортик отлично подходит для романтического вечера, – рекомендует кондитер. – Недавно такого сладкого «малыша» заказывали на десятилетнюю годовшину свадьбы. Девушка попросила украсить тортик сердечками, а внутрь положить любимую начинку мужа – банан и домашнюю карамель. Тортик я доставляла на работу мужчине. Он думал, что это розыгрыш, когда позвонила и попросила спуститься забрать подарок. Жал мне руку и повторял «Боже, как приятно!».

Однажды поступил заказ с одного из районов юга Тюменской области. Мама попросила испечь торт дочери, которая учится в тюменском университете на первом курсе. Девушке исполнилось 18 лет.

Торт на 18-летие. Фото: из архива Анастасии Медведевой

Мама связалась со мной, мы обсудили все детали, остановились на коржах под красный бархат и клубничной начинке, в оформлении были использованы ягоды и фрукты, плюс небольшое пожелание сверху: «Теперь можно всë, если мама разрешит». Когда торт был полностью готов, связалась с подругами именинницы, они были в курсе сюрприза и помогли мне пробраться в квартиру, где я и вручила торт. Сладкий мамин подарок сопровождался вручением воздушных шаров, которые я приобрела по пути, и трогательным видеороликом. Виновница торжества плакала от радости, плакали ее подруги, и я тоже была счастлива, что доставила человеку приятные эмоции.

А однажды торт Медведевой благополучно доехал до пункта назначения, в Казанский район, на автомобильном багажнике, который крепится сверху. Торт хорошо перенес дальнюю дорогу и прибыл в идеальном состоянии. Помимо тортов Анастасия ежегодно печет на Пасху куличи, украшая их имбирными пряниками, различными безе и шоколадным декором. Пряники печет тоже сама – на Новый год, 8 Марта и другие праздники или если необходим пряник для декора торта.

Торт на 1 сентября. Фото: из архива Анастасии Медведевой

– С мастикой не работаю, она придает изделию лишний вес, а у меня нет цели обмануть заказчика, – подчеркнула мастерица.

Торт с черепашками-ниндзя и Человеком-пауком. Фото: из архива Анастасии Медведевой

Глаза боятся, а руки делают

Быть домашним тортоделом – непростое занятие, как считает тюменка.

Торт юному хоккеисту. Фото: из архива Анастасии Медведевой

– Встаëшь рано утром, ложишься поздно ночью, весь день проводишь на ногах, с миксером в руках у духовки, но когда ты занимаешься любимым делом, на это обращаешь внимание в самую последнюю очередь, – рассуждает она. – Тем, кто еще размышляет и не может решиться начать печь торты, могу сказать одно – глаза боятся, а руки делают. Не попробовав, не узнаешь, твоë это или нет. Очень важна поддержка близких. Моя семья, муж, сын, родители, друзья – это «армия», которая стоит за меня и ведëт вперëд. – Кондитерское дело стало моим основным доходом, всë моë время уходит на развитие и улучшение этой деятельности. Мечтаю о своей кофейне, уютном месте, где люди смогут насладиться общением с родными и близкими и отведать кусочек авторского торта.