В Тюмени запущен онлайн-сервис безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья Фото: Татьяна Коркина

«Авито Недвижимость» расширила географию сервиса онлайн-бронирования с возможностью онлайн-оплаты проживания на платформе в 40 городах РФ, включая Тюмень. Туристы получили возможность быстро и безопасно бронировать и оплачивать подходящее жилье почти по всей стране. Напомним, что с июня сервис работал в пяти крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

Сервис онлайн-бронирования доступен для объявлений со значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Объекты, получившие такие бейджи, прошли ряд серьезных проверок: видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию, а также проверку достоверности документов арендодателя и факта наличия жалоб гостей.

Фото: скриншот программы

Онлайн-бронирование на платформе дает путешественникам возможность быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без четких гарантий. Риск отмены заселения снизился, а сделки стали надежнее: собственник подтверждает бронирование в течение 12 часов, а «Авито» отправляет денежные средства собственнику только на следующий день после заселения гостя и возвращает их, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. Связаться с платформой при необходимости можно круглосуточно с помощью выделенной линии голосовой поддержки специально для пользователей краткосрочной аренды.

К плюсам подключения к онлайн-бронированию для арендодателей можно отнести сокращение расходов на кол-центр и возможность получить предоплату уже на следующий день после заезда гостя. Если же гость отменяет бронирование после утвержденной арендодателем даты, собственник всё равно получает предоплату. Для арендодателей также доступно страхование имущества с компенсацией до 75 тыс. рублей на период проживания арендатора. Еще одно преимущество: «Авито» больше не запрашивает плату за пролонгацию объявлений, а только удерживает комиссию 15% от стоимости бронирования, остальную сумму сервис перечисляет арендодателю. С 26 сентября по 25 октября 2022 года на «Авито Недвижимости» действует акция при подключении к онлайн-бронированию: вместо комиссии в размере 15% платформа удерживает 5%, а остальные 10% возвращает на счет арендодателя в виде бонусов, которые можно будет потратить на продвижение объявлений.

Отметим, что за четыре с лишним месяца работы нового сервиса в нескольких городах в его работу были внесены усовершенствования, которые сделали онлайн-бронирование еще более удобным. Так, время на рассмотрение заявки и проведение предоплаты после подтверждения ее арендодателем продлено с 4 до 12 часов. Это решение позволило сделать бронирование в вечернее и ночное время более комфортным как для гостей, так и для собственников. У гостя появилась кнопка «Посмотреть мою бронь», по которой он попадает в чат со всеми деталями бронирования.

Отзывы гостей теперь отражаются в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Помимо этого, добавлен рейтинг – среднее арифметическое оценок гостей.

– Мы ставим перед собой задачу сделать краткосрочную аренду жилья главным способом размещения в поездках по России. Это вполне реально, поскольку выбор жилья с помощью «Авито Недвижимости» отвечает главным критериям, на которые ориентируются путешественники: он абсолютно прозрачный, быстрый и совершенно безопасный. Исходя из положительных отзывов о работе онлайн-бронирования в первых пяти городах, мы решили сделать наш сервис доступным для большего числа людей. Новые возможности нашего продукта, распространенные на ключевые туристические регионы и крупнейшие города РФ, внесут значимый вклад в развитие внутреннего туризма, – комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Согласно исследованию ООО «Форейтор», проведенному в марте 2022 года, на «Авито Недвижимости» самая большая база жилья посуточно в России.