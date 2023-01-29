Тюменский психолог рассказала о женщинах, проявляющих форму психологического насилия

Тюменский психолог рассказала о женщинах-абьюзерах Фото: Татьяна Коркина

Психологи отмечают, что частыми жертвами домашнего насилия являются женщины. Однако, как отмечает психолог-консультант «Службы Психологической Помощи» Юлия Лукашенок. Среди женщин также есть абьюзеры. Правда, это не так часто проявляется в отношении мужчин, еще реже в виде физического насилия. Чаще всего женщины-абьюзеры проявляют форму психологического насилия.

- В отношениях женщины-абьюзеры начинают высмеивать, обесценивать своего партнера и пресекать любые его желания и право на иное мнение. Женщина начинает получать удовольствие от того, что ее партнер страдает от ее поведения, – говорит специалист.

Основное проявления женского абьюза – жестокое наказание в той форме, которое для жертвы наиболее чувствительное. Например, флирт с другим мужчиной, игнорирование, угрозы развестись. Кроме того, абьюзивное поведение может быть и в отношении своих детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что абьюзивные отношения и измены вошли в топ-5 причин разводов в Петербурге. Эксперт рассказала, почему распадаются семьи.

А ещё мы публиковали материал о том, что финансовый абьюз - это ситуация, когда в семье (в паре) один партнер контролирует доступ другого к деньгам. И второй партнер уже не может быть финансово независимым. Бывает, что в зависимом положении оказывается мужчина.