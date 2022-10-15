Ночью под Тюменью сгорело крупное подворье: в огне заживо погибли козы и собака

Фото: Екатерина Отмахова. Пожар в «Казачьем подворье».

В Нижнетавдинском районе Тюменской области сгорело «Казачье подворье» - одно из излюбленных мест горожан для отдыха на природе. Пожар вспыхнул в ночь с 14 на 15 октября: огонь уничтожил не только строения, но и забрал жизни животных.

- Все, что нажито тяжелым трудом, вмиг сгорело! Сгорела большая конюшня, крытые теплые загоны для скотины. В огне заживо погибли козы, собака, пострадала часть зерна для корма животных, - рассказала очевидец происшествия Екатерина Отмахова.

Фото: Екатерина Отмахова. Пожар в «Казачьем подворье».

По словам девушки, жертв среди животных могло быть куда больше. Но, к счастью, в момент возгорания лошади находились на выпасе, и только по этому они остались живы.

Сейчас все спасенные животные не имеют никакой крыши над головой, а впереди - зима и морозы.

Как признается Екатерина, с нынешними ценами атаман и хозяин подворья Игорь Вьюхов вряд ли сможет построить кров для лошадей без посторонней помощи.

- Хозяева «Казачьего подворья» будут рады любой помощи. Может, у кого есть доска лишняя, саморезы, кровля, - сказала девушка.

Фото: Екатерина Отмахова. Последствия пожара.

На данный момент причина возгорания неизвестна - идет дознание. Кстати, пожарный водоем в СНТ «Геолог» (именно там находится подворье) официально имеется, но не работает. Спасло ситуацию наличие водоема на самой территории «Казачьего подворья».

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что на загородной базе отдыха произошел крупный пожар. Там вспыхнуло одноэтажное здание проката инвентаря размерами 40 на 15 метров. Дым от огня был виден за несколько километров.