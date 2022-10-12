Вся правда о зубах мудрости. Фото: Предоставлено "КП"

Существует мнение, что появление зубов мудрости влечет за собой массу проблем, от болезненных ощущений при прорезывании до кариеса и патологий прикуса. Правда ли, что от «восьмерок» лучше избавляться, не дожидаясь осложнений? Всегда ли зубы мудрости приходится удалять или с ними можно спокойно жить до глубокой старости? На эти и многие другие «мудрые» вопросы пациентов отвечает врач-стоматолог-хирург-имплантолог семейной клиники «Доктор Альбус» Константин Драгомирецкий.

– Константин Викторович, поделитесь: нужны ли людям в ХХI веке зубы мудрости? Какова их природная функция, актуальны ли они на сегодняшний день или это уже рудимент?

– По большому счету зубы мудрости – это рудимент, потому что в процессе эволюции они постепенно утратили свою первоначальную ценность и предназначение – полноценно участвовать в пережевывании твердой и жесткой пищи. Череп современного человека устроен иначе, чем много веков тому назад: природа уменьшила наши челюсти, чтобы увеличить объем головного мозга, но не торопится раз и навсегда попрощаться с восьмыми зубами в ряду. Сказать, что зубы мудрости полностью утратили свою основную (жевательную) функцию нельзя: она актуальна и сегодня, но только отчасти. Если «восьмерки» выросли корректно и заняли в зубном ряду правильную позицию, то они успешно участвуют в процессе пережевывания пищи. Однако так происходит не всегда и чаще всего зубы мудрости – рудимент.

– Почему у этих зубов такое «умное» название? Чем оно обусловлено? Связано ли это с активной умственной деятельностью человека?

– Зубы мудрости прорезаются достаточно поздно, в возрасте от 14 до 21 года. Раньше считалось, что в это время люди уже накапливают жизненный опыт, становятся умными – одним словом, мудреют. Впрочем, наверное, и сейчас можно сказать так же. А название «зубы мудрости» пришло к нам издалека и просто прижилось.

– Правда ли, что у части населения земного шара нет зубов мудрости? Норма – это когда они есть или нет?

– Да, это правда: у некоторых людей «восьмерок» нет совсем. То есть отсутствуют даже их зачатки. Норма в данном случае – и то, и другое. Зубы мудрости у человека могут быть, а могут отсутствовать.

– Всегда ли процесс прорезывания «восьмерок» сопровождается болью, дискомфортом?

– Появление зубов мудрости иногда сопровождается неприятными ощущениями. У тех людей, чьи зубы расположены неправильно, могут появиться боли, а также кариес между седьмым и восьмым зубом, если зуб мудрости лежит на боку, упираясь в «соседа», и если при прорезывании с этим ничего не делать. У тех, у кого зубы стоят правильно, «восьмерки» тоже могут прорезаться болезненно. Это связано с изменениями слизистой на фоне появления нового зуба. Поэтому дискомфорт ощущается при появлении как постоянных, так и молочных зубов.

– Какие ощущения при прорезывании зубов мудрости должны насторожить и дать понять, что обязательно нужно показаться врачу?

– Следует быть внимательным, если появляется боль, которая не купируется анальгетиками, отек, температура, болезненные ощущения при глотании. Все эти симптомы говорят о том, что необходимо обратиться к стоматологу-хирургу или к другому медицинскому работнику, который проведет очный осмотр и направит пациента на консультацию к профильному специалисту.

– Правда ли, что зубы мудрости не служат долго и разрушаются быстрее других зубных единиц?

– Скорее да, чем нет. Зубы мудрости зачастую располагаются так, что до них не дотянуться зубной щеткой и полностью не прочистить с помощью средств личной гигиены. В результате на этих зубах кариес образуется быстрее и, соответственно, разрушаются они тоже раньше.

– Почему «восьмерки» иногда выходят не полностью, а остаются целиком или частично в десне? Опасно ли это и что предпринимать в такой ситуации?

– Это опять же связано с положением зубов мудрости. Они могут располагаться так, что у них нет возможности прорезаться целиком. Такие зубы нельзя полноценно очищать, что приводит к развитию кариозного процесса и на «восьмерках», и на соседних зубах. Это самые частые причины и их следствия. Бывает такое, что вокруг непрорезавшихся зубов мудрости формируется фолликулярная киста, которая может никак себя не проявлять до того момента, пока человек не сделает снимки. В результате кость челюсти вокруг «восьмерки» и соседнего зуба значительно рассасывается. Чтобы избежать столь серьезных осложнений и последующего лечения, нужно следовать простому правилу: дважды в год посещать своего стоматолога, который сделает снимки, оценит состояние зубов и даст все рекомендации.

– Имеет ли смысл удаление зуба мудрости на стадии зачатка – до того момента, как он начал прорезываться? Если да, то для кого это актуально?

– Это актуально для тех, кто планирует проходить ортодонтическое лечение. Имеет смысл удалять зуб мудрости заранее, на стадии зачатка, и в том случае, если по снимку видно, что он растет не в ту сторону. Как правило, речь идет о возрасте 12 – 14 лет.

– Всегда ли появление «восьмерок» приводит к проблемам – скученности передних зубов, кариесу соседних, патологиям прикуса? На что в реальности влияют или могут повлиять восьмые зубы в ряду?

– Зубы мудрости не всегда становятся виновниками проблем. Если места в челюсти достаточно и зубы мудрости прорезаются правильно – как должны и как изначально задумано природой – они имеют полное право на существование, но с тем нюансом, что они хорошо прочищаются. На практике выполнение всех этих условий происходит довольно редко. Чаще всего «восьмерки» приходится удалять по причине того, что они стоят неправильно, делая невозможным соблюдение полноценной гигиены, либо потому что они закрыты слизистой или упираются в соседний зуб, вызывая развитие межзубного кариеса.

– Зубы мудрости и исправление прикуса: всегда ли «восьмерки» в таких случаях удаляют?

– Чаще да. Если зубы мудрости стоят неправильно, это значит, что места в челюсти недостаточно и их лучше убрать. Но когда это неочевидно и хирург не может с точностью определить необходимость их удаления, пациента отправляют на консультацию к ортодонту.

– Когда удаление «восьмерки» обязательно и не подлежит сомнениям?

– Когда невозможно эндодонтическое лечение или если коронковая часть зуба разрушена настолько, что ее уже нельзя восстановить. К показаниям к удалению также относится острый воспалительный процесс.

– Многим доводилось слышать, что зубы мудрости не советуют лечить, а в случае появления проблем их рекомендуют сразу же удалять. Если это действительно так, то почему?

– Это мнение связано с тем, что лечение зубов мудрости бывает крайне затруднительным. Довольно часто они стоят так, что их перекрывает соседний зуб, и эндодонтическое лечение вряд ли возможно. Тогда пациента направляют в кабинет хирурга на удаление. Встречаются анатомические особенности зубов мудрости, когда их невозможно нормально терапевтически пролечить. Если их сохранение влечет за собой дополнительные риски для соседних зубов или их физически нельзя нормально очищать от остатков пищи и налета, «восьмерки» тоже рекомендуют убирать. Также в числе частых причин для удаления – ортодонтические показания.

– Наверное, самый больной вопрос: всегда ли удаление зуба мудрости проблематично и сопряжено с осложнениями?

– Это индивидуально и зависит от сложности конкретного случая и анатомических особенностей зуба. Доктор оценивает картину по состоянию полости рта и по снимку. Если зуб расположен относительно ровно, то вероятность проблем минимальна. И наоборот: чем неправильнее он расположен, тем сложнее может быть удаление.

– Можно ли прожить с зубами мудрости до глубокой старости или это маловероятно?

– Такое вполне возможно. Если «восьмерки» стоят правильно и выполняют свою функцию, при этом человек может их нормально прочищать, тем самым предотвращая разрушение, они могут стоять всю жизнь.

– Правда ли, что зуб мудрости можно пересадить и тем самым заменить им другой, по какой-то причине утраченный? Насколько возможна и успешна такая операция?

– Это правда, такая практика существует. Обычно операция проводится одномоментно, за один раз: удаляется зуб и на его место устанавливается зуб мудрости. Конечно, если такое возможно по медицинским показаниям. Шансы на успех при этом значительно меньше, чем при имплантации.

– Можно ли дать универсальные рекомендации, когда зуб мудрости все-таки можно оставить, а когда следует непременно удалить?

– Универсальных советов нет, потому что каждый случай индивидуален, но есть общая рекомендация – приходить на профосмотры два раза в год. Если специалисты увидят проблемы, они направят пациента к хирургу, который оценит состояние зуба мудрости и скажет, можно ли его оставить или нужно удалять.

– Как вы считаете, могут ли зубы мудрости полностью исчезнуть в процессе дальнейшей эволюции? Какие вероятные изменения ждут челюсти человека в обозримом будущем?

– Наблюдается тенденция к регрессу челюстей, то есть их уменьшению. Это связано с тем, что нам, современным людям, больше не приходится испытывать такие колоссальные жевательные нагрузки, с которыми сталкивались предки. Наша пища термически обработана, ее не нужно тщательно пережевывать. Поэтому да, зубы мудрости могут полностью исчезнуть. Если говорить о других вероятных изменениях челюсти человека, которые могут произойти: возможно, мускулатура будет не столь развита, а быть может, и «семерки» со временем уйдут. Конечно, это не случится в обозримом будущем, в ближайшие сто-двести лет. Эволюция – процесс постепенный и долгий.

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или другие заболевания, непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом своего доктора.