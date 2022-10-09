Нутрициолог Птица рассказала тюменским родителям, как укрепить здоровье детей осенью Фото: Татьяна Коркина

Осенью многие дети начинают болеть: вирусы, перепады температуры, одежда не по погоде – все это повышает риски ОРЗ и ОРВИ. По словам нутрициолога Алены Птицы, если ребенок заболел, в первую очередь, нужно давать ему обильное питье. Питание должно быть растительным и содержать легкий белок – курицу, индейку, рыбу и бульоны на его основе.

- По общим рекомендациям, лучше отказаться от полуфабрикатов, соков из пакета, сахара, промышленных десертов, сильно обжаренный пищи и продуктов, где есть дрожжи, например, от булочек. Промышленное молоко, усилители вкуса, обезжиренные продукты также стоит убрать из рациона. Ведь это те продукты, которые дают нагрузку на незрелую систему пищеварения и могут вызвать нарушения в метаболизме и вызвать воспаление, – комментирует нутрициолог.

Специалист обращает внимание и на витамины, которые должны быть растительного происхождения и легко усваиваться.

- Обязателен к приему витамин D и магний. Первый помогает усваивать кальций и фосфор, которые влияют на рост и здоровье ребёнка. Второй повышает иммунитет, способствует уменьшению волнения и тревожности у деток. Необходим молодому организму и жир печени трески. Он может продаваться в капсулах. Он также богат витаминами D и A, – уточняет эксперт.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» публиковала шесть главных правил здоровья осенью и зимой и самые распространенные «осенние» болезни.