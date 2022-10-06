В Тобольске пройдет форум преподавателей истории

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Первый национальный форум преподавателей истории проводит Российское историческое общество. На нем обсудят, как учить студентов истории по новым требованиям.

Минобрнауки, напомним, увеличило количество часов преподавания истории России в вузах на непрофильных направлениях подготовки. Теперь этому предмету будут отводить не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых – контактная работа с обучающимися.

Главное мероприятие форума – расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России.

В числе участников – председатель общества Сергей Нарышкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, губернатор Тюменской области Александр Моор, директор Института российской истории РАН, член президиума Российского исторического общества Юрий Петров, а также более 100 представителей ведущих вузов из разных регионов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых учёных.

В программе также два круглых стола. На одном представят проект концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования. В будущем этот базовый документ определит содержание курса истории для обучающихся на непрофильных направлениях подготовки во всех вузах страны. На втором круглом столе обсудят методическое обеспечение учебного процесса в высшей школе, как оценивать качество учебников истории для вузов, а также презентуют прототип первой специализированной электронно-библиотечной системы по исторической литературе, научной и научно-методической, созданной издательством «Наука». Базой смогут бесплатно пользоваться все вузы страны. На форуме также запланировано заседание молодёжного клуба Российского исторического общества, тема – основные препятствия на пути выпускников вузов в историческую науку и как их преодолеть.

Место встречи – Дворец наместника Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Красная Площадь, 1, стр. 3), начало в 10.00 по местному времени.